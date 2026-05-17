Steam Controller, la manette de Valve se met à chanter avec ses vibrations

Le Steam Controller n’a visiblement pas fini de faire parler de lui. Après l’étonnant cri Wilhelm caché dans la manette, un nouvel usage détourné vient de refaire surface autour du périphérique de Valve. Grâce à un logiciel nommé SteamHapticsSinger, la manette peut utiliser ses vibrations haptiques pour jouer des morceaux entiers, ou au moins tenter de les reproduire avec les moyens du bord.

L’outil permet de glisser un fichier MIDI dans l’application afin que le Steam Controller fasse de son mieux pour le convertir en vibrations. Le résultat n’est évidemment pas comparable à une enceinte, mais l’effet est assez parlant pour reconnaître certaines mélodies. Parmi les exemples cités, nous retrouvons le thème de la chaîne boutique Wii, Still Alive de Portal, ainsi qu’une tentative de Rick Roll avec Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Le logiciel en question s’appelle SteamHapticsSinger. Il a récemment été publié par CrazyCritic89, mais il ne part pas de zéro. Il s’agit d’une évolution d’outils plus anciens conçus à l’origine pour le Steam Controller de 2015, avec des corrections et des adaptations destinées au nouveau matériel de Valve. L’application demande également l’installation de USBDK pour fonctionner.

L’idée est simple, mais amusante. Les moteurs haptiques d’une manette ne sont pas pensés pour jouer de la musique. Ils servent d’abord à produire des vibrations précises, à simuler des impacts, des textures ou des retours de force légers. En détournant ces vibrations, SteamHapticsSinger transforme donc un élément de retour tactile en instrument rudimentaire. Certaines mélodies simples passent mieux que d’autres, tandis que les morceaux plus complexes deviennent rapidement brouillons.

Ce genre de bricolage rappelle d’autres expérimentations bien connues dans la culture PC, comme les lecteurs de disquettes ou les moteurs d’imprimantes transformés en instruments. La différence, ici, vient du fait que le Steam Controller est un produit récent, pensé pour accompagner la nouvelle offensive matérielle de Valve. Ce petit détournement donne donc aussi une image assez claire de la précision de son retour haptique, même si ce n’est pas du tout son usage principal.

L’outil devrait aussi fonctionner avec le Steam Deck et l’ancien Steam Controller. Cela ouvre la porte à des essais encore plus absurdes, comme faire jouer plusieurs manettes ensemble pour créer une sorte d’orchestre haptique. L’idée reste surtout un clin d’œil de communauté, mais elle montre une nouvelle fois pourquoi les périphériques de Valve attirent autant les bidouilleurs.

Il ne faut pas y voir une fonction officielle, ni un argument d’achat sérieux. Le Steam Controller ne devient pas une enceinte et ne remplacera évidemment pas un système audio. Mais ce genre de découverte participe à l’identité très particulière de l’écosystème Steam, où les joueurs aiment détourner les machines pour en tirer des usages inattendus. Entre les profils de commandes avancés, les trackpads, le gyroscope et maintenant les chansons en vibrations, la manette de Valve confirme surtout qu’elle est un terrain de jeu autant qu’un accessoire de contrôle.

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Pour Valve, ce buzz reste plutôt positif. Il ne parle pas directement de performances, d’autonomie ou de compatibilité, mais il entretient la curiosité autour d’un périphérique encore jeune. Et dans un marché des manettes souvent dominé par des modèles très classiques, voir un Steam Controller tenter de chanter le thème de la boutique Wii a au moins le mérite de rappeler que le jeu PC sait encore cultiver son sens du détournement.