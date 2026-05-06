Steam Controller : pourquoi Valve donne les plans de sa nouvelle manette ?

Quelques jours seulement après le retour de son Steam Controller, Valve donne déjà de quoi occuper les amateurs de modding et d’impression 3D. Le constructeur a mis à disposition les fichiers CAD officiels de sa manette et de son Steam Controller Puck, afin de faciliter la création de coques, supports et équipements tiers.

Valve ne se contente pas de remettre une manette sur le marché. Le constructeur balaie aussi le chemin pour la communauté des makers. La société a mis en ligne les fichiers CAD du nouveau Steam Controller et de son Steam Controller Puck, l’élément qui sert à la fois de transmetteur sans fil et de station de charge. Ces fichiers permettent de travailler à partir des dimensions officielles de la coque extérieure des deux appareils.

Le pack comprend des modèles STP et STL pour la manette comme pour le Puck, ainsi que des schémas techniques indiquant certaines zones sensibles à ne pas recouvrir ou modifier sans précaution. L’objectif est assez clair, permettre aux moddeurs, aux créateurs d’extensions et aux amateurs d’impression 3D de concevoir plus facilement des protections, fixations, supports de bureau ou ajouts personnalisés. Il ne s’agit pas de fournir les plans internes complets de la manette, mais bien d’offrir une base fiable pour tout ce qui touche à son enveloppe externe.





Cette ouverture n’est pas totalement nouvelle chez Valve. Le constructeur avait déjà adopté une approche similaire avec le Steam Deck, dont les fichiers de la coque avaient été partagés peu après son lancement. Cette stratégie permet de nourrir l’écosystème autour du matériel, tout en évitant que les fabricants tiers travaillent à l’aveugle. Dans un marché où les équipements complémentaires peuvent rapidement devenir un argument d’achat, cette initiative offre aussi une longueur d’avance aux accessoiristes.

Le Steam Controller Puck pourrait particulièrement intéresser les créateurs. Livré avec la manette, il se connecte via USB à un PC, assure la liaison sans fil avec le Steam Controller et permet aussi de le recharger grâce à un système magnétique. Avec des fichiers précis, il devient plus simple d’imaginer des stations alternatives, des supports plus élégants ou des solutions de rangement adaptées à différents bureaux. Le Puck n’est donc pas seulement un élément technique, il peut devenir le point de départ d’un petit écosystème autour de la manette.

Les fichiers sont proposés sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Ils peuvent donc être partagés et modifiés, à condition de créditer l’auteur, de rester dans un cadre non commercial et de redistribuer les créations dérivées sous une licence similaire. Cette précision reste importante, car elle encadre les usages possibles sans fermer la porte aux expérimentations personnelles. Les joueurs pourront donc créer et adapter leurs propres solutions, mais les exploitations commerciales devront rester prudentes.





Cette annonce intervient alors que le nouveau Steam Controller a connu un lancement mouvementé. La manette s’est rapidement retrouvée en rupture de stock, avec une demande visiblement supérieure aux prévisions de Valve. Le constructeur a reconnu que les stocks étaient partis plus vite qu’anticipé et a indiqué travailler à un réapprovisionnement. En attendant de nouveaux exemplaires, la mise à disposition de ces fichiers entretient l’intérêt autour du produit et donne déjà matière à la communauté pour imaginer la suite.

Reste maintenant à voir ce que les makers feront de cette base officielle. Coques personnalisées, stations de charge alternatives, supports pour smartphone, protections imprimées en 3D ou ajouts plus expérimentaux, les pistes ne manquent pas. Pour Valve, cette démarche confirme surtout une vision assez cohérente de son matériel, plus ouverte que celle de nombreux constructeurs traditionnels. Le Steam Controller revient donc avec une manette, mais aussi avec une promesse plus large, celle d’un périphérique que sa communauté pourra s’approprier.