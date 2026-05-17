Nintendo Switch 2 et Steam Machine, Ken Levine remet la course aux graphismes à sa place

La Nintendo Switch 2 et la future Steam Machine ne misent pas tout sur la puissance brute. Pour Ken Levine, créateur de BioShock, elles illustrent surtout les limites d’une industrie longtemps obsédée par le photoréalisme.

Le créateur de BioShock, Ken Levine, aujourd’hui à la tête de Ghost Story Games pour le projet Judas, n’a jamais été un adepte de la démonstration technique pure. Dans une interview récente accordée à IGN, il souligne un point de bascule dans l’industrie du jeu vidéo. Selon lui, les graphismes atteignent désormais un stade de rendements décroissants, où chaque gain visuel demande des efforts toujours plus lourds pour un impact parfois moins évident auprès du joueur.





Pour Ken Levine, le réalisme absolu peut même devenir un piège. Plus un jeu cherche à reproduire fidèlement le réel, plus il risque de vieillir rapidement face aux progrès techniques suivants. À l’inverse, une identité visuelle forte peut traverser les années avec davantage de solidité. L’exemple de BioShock reste parlant. Près de vingt ans après sa sortie, Rapture conserve une force visuelle évidente grâce à son architecture Art déco, son ambiance rétrofuturiste et sa direction artistique marquée. Le jeu ne repose pas seulement sur un nombre de polygones ou une qualité de textures, mais sur une vision.

Ce constat résonne particulièrement avec l’état actuel des productions AAA. Les jeux photoréalistes demandent des budgets considérables, des cycles de développement de plus en plus longs et des équipes toujours plus nombreuses. La recherche permanente de la fidélité graphique maximale devient difficile à soutenir lorsque le moindre écart technique coûte cher, sans garantir pour autant un jeu plus mémorable. Dans ce contexte, la personnalité visuelle d’un titre peut devenir un avantage plus durable que la simple puissance d’affichage.

Ken Levine voit dans la Nintendo Switch 2 et la future Steam Machine un signe de cette évolution. Nintendo n’a jamais cherché à affronter frontalement Sony et Microsoft sur la seule fiche technique. Sa stratégie repose davantage sur l’équilibre entre accessibilité, flexibilité, catalogue et identité ludique. Avec la Switch 2, l’enjeu n’est donc pas seulement de proposer des jeux plus beaux, mais de conserver une machine capable d’accueillir des expériences variées sans tout sacrifier à la performance brute.

Le cas de Valve est différent, mais la logique rejoint en partie cette idée. Une nouvelle Steam Machine ne tirerait pas uniquement son intérêt d’une fiche technique spectaculaire. Elle s’inscrirait surtout dans un écosystème déjà solide, avec Steam, le Steam Deck, la compatibilité PC et une approche plus simple du jeu sur écran de salon. Le matériel doit servir l’expérience, pas devenir le sujet principal. C’est précisément ce que souligne la réflexion de Ken Levine, à une époque où la technologie ne suffit plus à distinguer durablement un jeu.

Reste une inconnue majeure, l’essor de l’intelligence artificielle générative. Ces outils pourraient réduire une partie des coûts liés à la production de concepts visuels, de textures, de variantes d’assets ou de prototypes graphiques. Mais cela ne contredit pas totalement Ken Levine, car produire une belle image ne suffit pas à fabriquer un univers cohérent, identifiable et durable. Même si le photoréalisme devient plus accessible, il risque aussi de devenir plus banal. La vraie bataille pourrait donc se déplacer de la performance technique vers la direction artistique.

Cette réflexion se retrouve aussi dans Judas, le prochain jeu de Ken Levine. Le titre semble poursuivre une approche proche de BioShock, avec un univers immédiatement reconnaissable, une narration très présente et une attention portée aux choix du joueur. L’objectif n’est pas seulement d’impressionner visuellement, mais de construire une expérience qui reste en mémoire une fois la partie terminée.

Il ne faut toutefois pas caricaturer le propos. Ken Levine ne dit pas que les graphismes ne comptent plus, ni que la puissance est devenue inutile. Les avancées techniques restent importantes pour la fluidité, l’immersion, la lisibilité, la densité des mondes et le confort de jeu. Son idée est plutôt que la puissance ne peut plus être considérée comme le principal argument d’un jeu ou d’une machine. À mesure que les progrès deviennent moins spectaculaires pour le grand public, la cohérence artistique et la force du concept reprennent du poids.

La Nintendo Switch 2 et la future Steam Machine pourraient donc symboliser une industrie plus pragmatique. Une industrie où la question essentielle n’est plus seulement de savoir combien de pixels peuvent être affichés à l’écran, mais ce qu’un jeu parvient à transmettre avec les moyens dont il dispose. Pour Ken Levine, l’avenir du jeu vidéo ne se compte pas uniquement en textures, en ray tracing ou en puissance brute, mais dans la capacité d’un univers à marquer durablement les joueurs.