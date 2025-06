TEST Nintendo Switch 2 Welcome Tour : un jeu à caractère informatif vraiment très intéressant ?

Page 2 : Un peu de fun et conclusion du test de Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Lorsque les joueurs ont acheté une Wii en 2006, ils ont pu immédiatement découvrir Wii Sports pour s’amuser avec la Wiimote. Sur Wii U, nous avions eu Nintendo Land, cette fois payant, afin de montrer les possibilités inédites ajoutées par le GamePad. Lorsque Nintendo a lancé la Switch 1 en 2017, il vendait 1-2 Switch, avec des mini-jeux mettant en avant les fonctionnalités des Joy-Con. En 2025, les joueurs doivent encore repasser à la caisse, via l’eShop exclusivement, afin de découvrir Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Un titre vendu 9,99 € tout de même et qui est un véritable OVNI, bien différent des jeux précédemment cités.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour ne prend pas la forme d’un jeu vidéo à proprement parler, mais d’une visite virtuelle d’un musée. Le joueur contrôle un avatar assez simpliste qui explore des versions géantes des éléments qui composent la console, à savoir l’écran, les Joy-Con 2 et le dock, mais également ses accessoires comme le grip, la caméra et la nouvelle manette Pro Controller. L’objectif est d’explorer tous les recoins d’un élément pour obtenir des tampons (un système assez répandu au Japon) et ainsi débloquer l’accès à l’élément suivant, jusqu’à arriver dans les entrailles de la Switch 2.

Malgré des visiteurs très impersonnels, l’immersion fonctionne et il est amusant de se balader sur les rebords d’un Joy-Con 2, sur le fil de la dragonne ou à l’intérieur de certains éléments de la console. Tout est parfaitement reproduit à l’identique (du moins l’aspect extérieur, nous n’avons pas démonté les Joy-Con 2 ou l’écran pour vérifier l’intérieur) et nous découvrons certains éléments cachés de quelques accessoires. C’est informatif, mais le gameplay reste très limité dans la recherche des tampons. Heureusement, le musée propose d’autres activités.

Sur les éléments disponibles, nous avons droit à des panneaux d’informations, dévoilant des détails sur la console, ses périphériques et ses accessoires. Bon, si vous avez suivi l’actualité entourant la Switch 2 depuis le début d’année, il n’y a pas grand-chose de croustillant à se mettre sous la dent et surtout, les panneaux nous présentent tout cela dans un ton à la fois publicitaire et scolaire, Nintendo mettant évidemment son savoir-faire et sa recherche de la perfection en avant, avec des quiz pour valider nos acquis. Nintendo Switch 2 Welcome Tour donne vraiment le sentiment d’être de retour sur les bancs de l’école, il faut lire attentivement les panneaux et trouver la bonne réponse au QCM. En cas d’échec, le panneau évoquant la question ratée est mis en lumière, histoire de faciliter la progression. Là encore, c’est informatif et parfois intéressant, mais clairement pas ludique.

