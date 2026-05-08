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Nintendo finit par céder et augmente le prix de ses Switch et Switch 2, le Online également impacté

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Source: Nintendo

Aussi bien au Japon que dans le reste du monde, des hausses tarifaires vont être appliquées aux différents produits de Nintendo au cours des prochains mois.

Des hausses tarifaires à l'horizon

En parallèle de l'annonce de ses résultats financiers, Nintendo a publié un communiqué de Shuntaro Furukawa qui ne va clairement pas ravir les joueurs, puisque la firme de Kyoto a fini par céder aux sirènes du marché et va augmenter les tarifs de plusieurs de ses produits et services. Si le Japon est majoritairement concerné, l'impact sera mondial et concernera hélas la Switch 2, même si nous aurons le temps de nous y préparer.

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Les nouveaux prix à l'international

Commençons donc par ce qui va impacter le plus grand nombre d'entre vous. En France et dans le reste de l'Europe, il faudra débourser 30 euros de plus pour se procurer la nouvelle console de Big N., qui va donc devenir aussi chère que l'était la PS5 avec lecteur à son lancement en 2020. Quelle époque !

Voici les tarifs de la Switch 2 qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2026 :

Prix actuel Nouveau prix
Europe (My Nintendo Store) 469,99 € 499,99 €
Canada 629,99 $ CA 679,99 $ CA
États-Unis 449,99 $ 499,99 $

Notez que depuis de nombreux mois déjà, les revendeurs français pratiquent des prix bien inférieurs à Nintendo. Par exemple, la Switch 2 nue peut actuellement se trouver à partir de 419,00 € (Cdiscount, Amazon). Il sera donc sans doute toujours possible de l'obtenir sans trop se ruiner.

Les nouveaux prix au Japon

À domicile, Nintendo va donc revoir les tarifs du modèle de Switch 2 en langue japonaise, des différentes Switch et du Nintendo Switch Online. De manière générale, nous constatons des hausses de l'ordre de 10 000 ¥. Si pour un étranger, la conversion peut faire apparaître cela comme assez léger en raison de la dépréciation du yen, pour un habitant local, ce sera l'équivalent d'une centaine d'euros par rapport à son pouvoir d'achat.

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle grille tarifaire dans l'Archipel qui entrera en vigueur dès le 25 mai 2026 pour les consoles et le 1er juillet 2026 pour les abonnements. Les pertes locales doivent être importantes pour que cela arrive aussi vite. N'hésitez pas à consulter le communiqué si vous êtes intéressé par les cartes à jouer (Hanafuda, Kabufuda, etc.).

Prix actuel Nouveau prix
Switch 2 (langue japonaise) 49 980 ¥ 59 980 ¥
Switch modèle OLED 37 980 ¥ 47 980 ¥
Switch 32 978 ¥ 43 980 ¥
Switch Lite 21 978 ¥ 29 980 ¥
NSO (1 mois) 306 ¥ 400 ¥
NSO (3 mois) 815 ¥ 1 000 ¥
NSO (12 mois) 2 400 ¥ 3 000 ¥
NSO (12 mois, familial) 4 500 ¥ 5 800 ¥
NSO + Pack additionnel (12 mois) 4 900 ¥ 5 900 ¥
NSO + Pack additionnel (12 mois, familial) 8 900 ¥ 9 900 ¥

Nous mettrons à jour cet article si jamais d'autres modifications locales sont annoncées, mais espérons que cela en reste là.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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