Emio : un mystérieux et inquiétant teaser dévoilé par Nintendo

Qui est Emio ? C'est la question que les joueurs se posent depuis quelques minutes, suite à la diffusion d'un énigmatique teaser sur les chaînes YouTube officielles de Nintendo. Le constructeur de la Switch a en effet dévoilé une courte vidéo, bien loin de l'ambiance colorée et joyeuse de ses licences :

Un personnage en imperméable beige, affublé d'un sac en papier kraft sur la tête, arborant un inquiétant sourire dessiné au marqueur noir, voilà ce que nous montre la vidéo. La chaîne japonaise de Nintendo affiche un titre un peu différent, 笑み男, qui se traduit en « Homme souriant », ce qui ne nous donne pas plus d'indices. Aucun nom de développeur ou d'éditeur n'est lâché, mais comme Nintendo est le seul à diffuser ce teaser, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une production first-party.

Du moins, s'il s'agit bien d'un jeu vidéo. Le constructeur peut très bien faire tomber le masque et dévoiler tout autre chose, le mystère est pour le moment entier, il faudra sans doute surveiller le site officiel d'Emio pour avoir des indices. Si vous aimez les jeux à l'ambiance un peu inquiétante, vous pouvez retrouver la compilation Little Nightmares I & II à partir de 36,79 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.