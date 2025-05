MAJ Syberia Remastered : Microids Paris dévoile son nouveau jeu avec de belles images et un teaser

Le mois dernier, Microids Studio Paris sortait son premier titre : L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, remake du premier jeu d'aventure de Benoît Sokal. Un jeu réussi, les tests de la presse spécialisée étaient bons et les joueurs ont eux aussi appréciés redécouvrir ce jeu... qui est sorti au pire des moments. Comme si cela ne suffisait pas, selon plusieurs journalistes, Microids Studio Paris devait fermer ses portes cet été. Finalement, le studio de développement dévoile son prochain projet.

Après L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, Microids Studio Paris s'attaque à LA franchise culte créée par Benoît Sokal : Syberia. Le développeur français dévoile un remaster du premier Syberia, plus de 20 ans après sa sortie. En plus de graphismes améliorés, Syberia Remastered proposera des énigmes modifiées et des commandes modernisées. Microids Studio Paris est cette fois épaulé par Virtuallyz Gaming, espérons que ce second studio ne soit pas simplement là pour terminer le travail d'une équipe licenciée. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Plus de 20 ans après sa sortie, « Syberia » renaît dans une version entièrement modernisée. Redécouvrez ses lieux emblématiques et ses personnages culte à travers une refonte graphique somptueuse, un gameplay repensé et une narration toujours aussi envoûtante. Kate Walker, une brillante avocate new-yorkaise, est envoyée dans un village isolé des Alpes françaises pour conclure la vente d’une vieille usine d’automates. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme bientôt en un périple extraordinaire aux confins de l’Europe de l’Est et ses paysages enneigés. Accompagnée d’Oscar, un automate aussi loyal qu’unique, Kate part à la découverte de lieux mystérieux et oubliés, peuplés de personnages hauts en couleur, poursuivant la trace d’Hans Voralberg, un inventeur de génie en quête d’un rêve insensé : retrouver les derniers mammouths vivants sur l’île mythique de Syberia. Un voyage inattendu aussi palpitant qu’inoubliable, qui remettra en question bien des certitudes. Sorti en 2002, Syberia est une référence du jeu d’aventure salué pour son ambiance unique, son écriture raffinée et la richesse de son univers. Ce remaster offre une nouvelle occasion de (re)découvrir ce chef-d’œuvre issu de l’imagination de Benoit Sokal qui donnera lieu à trois suites dont « Syberia : The World Before » ou plus récemment, le préquel « L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur » Une refonte graphique fidèle et somptueuse Retrouvez les personnages emblématiques de Syberia entièrement redesignés, et redécouvrez les lieux iconiques du jeu dans une 3D magnifiée. Chaque décor a été repensé avec soin dans une direction artistique respectueuse du style original de Benoît Sokal, pour offrir une immersion encore plus profonde dans son univers visuel unique. Des énigmes mécaniques réinventées Profitez de puzzles entièrement repensés pour offrir une expérience plus fluide et intuitive. Tout en mettant votre réflexion à rude épreuve, leur résolution vous permettra de démêler les mystères de l’ingénieux Voralberg, encore bien enfouis. Une expérience de jeu modernisée Redécouvrez le périple de Kate Walker avec une interface retravaillée, des contrôles affinés et une liberté de déplacement adaptée aux standards actuels, n’altérant pas sa poésie contemplative et narrative. Un univers riche et immersif De la petite ville alpine de Valadilène aux confins glacés de la Russie orientale, Syberia vous entraîne dans un monde empreint de mystère, d’automates et de poésie mécanique. Un voyage atypique dans un monde clock-punk captivant, entre réalisme et onirisme. Une histoire poignante Plongez dans une histoire profondément humaine, où la quête personnelle de Kate Walker devient un voyage initiatique chargé d’émotion. Entre rencontres inattendues, choix difficiles et émerveillement constant, Syberia vous emporte dans un récit où l’étrange et le merveilleux ne font qu’un.

Syberia Remastered est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Chose intéressante, sur son site officiel, le studio Virtuallyz Gaming, basé à Aix-en-Provence, tease un jeu narratif AA en VR, avec un artwork de ce qui ressemble bien à Kate Walker dans Syberia 3. Un titre attendu dans le courant du deuxième trimestre 2025 sur Meta Quest.

D'ici là, vous pouvez acheter L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur

Mise à jour : Microids dévoile aujourd'hui un teaser de gameplay pour Syberia Remastered, à découvrir ci-dessus.

