Marvel's Spider-Man Remastered : les fans déçus du nouveau visage de Peter Parker, le directeur créatif réagit

Hier, Insomniac Games a pris le temps de nous présenter toutes les nouveautés techniques de Marvel's Spider-Man Remastered, le portage PS5 de son très populaire jeu d'action. Et si le travail sur le ray tracing, les détails, la résolution et le framerate séduit déjà beaucoup de monde, une décision créative a divisé chez les joueurs. Pour « mieux s’accorder avec la capture faciale réalisée par l’acteur Yuri Lowenthal qui incarne Peter Parker/Spider-Man », il a été décidé de changer le modèle de la tête du jeune héros : John Bubniak a été remplacé par Ben Jordan. Concrètement, toutes les données de motion capture resteront inchangées, mais les textures acollées à la tête du personnage seront celles d'un autre comédien, au visage plus fin et à l'apparence plus jeune.

Cette décision a globalement déplu sur la Toile : sur Twitter, de nombreux internautes se plaignent de ce choix, et sur YouTube, la première vidéo nous montrant le résultat a deux fois plus d'avis négatifs que positifs. Face à la grogne, le directeur créatif Bryan Inthiar a décidé de prendre la parole.

Les nouvelles d'aujourd'hui concernant le nouveau modèle de visage Peter Parker ont surpris certains d'entre vous, et chez Insomniac, nous comprenons parfaitement votre réaction. En fait, il m'a même fallu un certain temps pour m'habituer au nouveau look de Peter. Mais alors que nous discutions de l'avenir de la franchise et du passage à la PS5, il est rapidement devenu évident que livrer des personnages encore plus crédibles demandait de trouver une meilleure correspondance faciale pour l'acteur Yuri Lowenthal que nous aimons tous en tant Peter - c'était une nécessité. Nous nous soucions autant de ce personnage que de votre attachement à lui, alors sachez que nous n'avons pas pris cette décision/ce changement à la légère. Comme nous l'avons fait tout au long du développement de Marvel's Spider-Man, nous continuerons à lire vos commentaires, à écouter et à toujours chercher des moyens d'améliorer chaque facette du jeu. Dans le même temps, j'espère que vous pouvez nous faire confiance que cette décision est ce que nous pensons être le mieux pour l'avenir de la franchise et nos objectifs à venir pour ce personnage bien-aimé de Marvel.

A few words from me on today’s news... pic.twitter.com/PpdWVuw4Mm — Bryan Intihar (@bryanintihar) September 30, 2020

Ce choix reste difficile à comprendre sans avoir le nez dans les données des développeurs. Pourquoi le visage de John Bubniak ne permettait pas de retranscrire l'expressivité de Yuri Lowenthal sur next-gen ? En quoi était-il impossible de le rappeler pour numériser à nouveau son faciès ? Y avait-il vraiment une obligation à utiliser les traits jeunes de Ben Jordan ? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse, mais il faudra faire avec ce changement dans tous les cas. Marvel’s Spider-Man Remastered sera exclusivement disponible via Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, vendu 79,99 € par Amazon.fr et disponible le 19 novembre en France.



