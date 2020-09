Marvel's Spider-Man Remastered : nouveau visage pour Peter Parker, gameplay en 4K à 60 fps et première tenue inédite pour le jeu PS5

Pour profiter de Marvel's Spider-Man Remastered, il faudra obligatoirement acheter Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition : tous les détails à ce sujet sont donnés dans notre précédent article. Si le portage PS5 a beaucoup fait parler pour sa méthode d'obtention particulière, il n'avait pas encore eu l'occasion de nous montrer ses qualités techniques. C'est donc avec intérêt que nous accueillons des vidéos et des images de cette édition remastérisée.

James Stevenson, Community Director chez Insomniac Games, a fait un point sur les améliorations graphiques du jeu sur le PlayStation Blog, et aussi les changements techniques. Il y en a un gros : la motion capture du visage de Peter Parker a été intégralement refaite avec un nouvel acteur, Ben Jordan, qui remplace John Bubniak dans ce rôle spécifique. En revanche, la voix et toutes les données corporelles originelles, enregistrées par le comédien Yuri Lowenthal, ont été conservées. Côté contenu additionnel, 3 tenues sont prévues, et l'Amazing Suit est la première confirmée.

Parlons d’abord des améliorations graphiques. L’équipe s’est démenée pour magnifier l’environnement urbain grâce aux possibilités offertes par la nouvelle console. En plus des modèles et textures améliorés, vous remarquerez un changement de taille avec les ombres et les reflets créés grâce au ray tracing. Nous avons désormais de véritables reflets sur les fenêtres des immeubles. Un ajout de toute beauté avec les nouvelles conditions météo. Mais les améliorations ne concernent pas uniquement l’environnement, nos personnages ont eux aussi bénéficié d’un relooking majeur. Avec des nuanceurs plus réalistes pour la peau, les yeux et les dents, mais aussi des cheveux modélisés individuellement, la nouvelle technologie offre une nouvelle vie à nos personnages. Ce qui nous amène à l’un des changements les plus importants. Pour offrir aux joueurs des jeux Marvel’s Spider-Man de nouvelle génération la meilleure expérience possible, nous avons choisi un nouveau visage pour incarner Peter Parker. Nous avons adoré travailler avec John Bubniak sur le jeu original. Cependant, de façon à mieux s’accorder avec la capture faciale réalisée par l’acteur Yuri Lowenthal qui incarne Peter Parker/Spider-Man, nous avons choisi Ben Jordan pour être le nouveau visage de Peter Parker sur la console PS5. Il est fantastique dans le jeu et, grâce à lui, le jeu d’acteur de Yuri prend une toute nouvelle dimension. Voici un extrait d’une des scènes les plus marquantes du premier jeu, quand Peter arrive au travail et découvre Otto Octavius, son patron et mentor, en train de travailler sur les bras qui le changeront bientôt à jamais.

De plus, grâce à la puissance de la console PS5, nous proposons désormais une fréquence d’images élevée avec le mode performance en 60 IPS ! Vous découvrirez ainsi sous un tout nouveau jour le début de l’histoire Marvel’s Spider-Man. C’est une expérience de jeu incroyable. En voici un extrait.

Et ce n’est pas tout ! Nous exploitons pleinement d’autres fonctionnalités PlayStation de nouvelle génération, telles que le chargement quasi instantané (pas de panique, vous pourrez toujours réactiver les animations de voyage rapide si elles vous donnaient le sourire), le son spatial 3D sur casque compatible, mais aussi le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la révolutionnaire manette DualSense. Nous avons également intégré dans le jeu des fonctionnalités du mode Photo de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : vous pourrez ainsi modifier l’éclairage de l’environnement et changer de spider-tenue après avoir peaufiné votre mise en scène !

Enfin, mauvaise nouvelle, Insomniac Games confirme que la Launch Edition de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, en déclinaison standard ou Ultimate Edition, sera exclusivement disponible via le PlayStation Store en Europe. Une édition physique est tout de même prévue en Amérique du Nord. La date de sortie de Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, c'est pour le 19 novembre 2020 en France, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 79,99 € sur Amazon.fr.