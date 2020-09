Marvel’s Spider-Man: Remastered, mise à niveau, rétrocompatibilité et DLC Ultimate Edition, un point sur le portage PS5 et l'original sur PS4

Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.

Justement il n'y a pas dupgrade next gen gratuit !

Le jeu sera juste rétro-compatibilite sans amélioration.

Si on souhaite améliorations faut repasser a la caisse.

Cette communication est un désastre on y comprends rien.

Je vais annuler ma precommande et rester sur ps4 la cest juste plus possible cette console.