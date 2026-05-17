Take-Two gagne gros en Bourse grâce aux rumeurs autour de GTA 6

GTA 6 n’est pas encore disponible, mais son poids économique se fait déjà sentir. L’action de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a progressé de plus de 6 % en une journée, ce qui aurait ajouté plus de 2 milliards de dollars à sa valeur boursière. Un mouvement spectaculaire, déclenché non pas par une annonce officielle, mais par une rumeur de précommandes.

À l’origine de cette agitation, plusieurs informations circulant autour de Best Buy. Des courriels destinés à des partenaires affiliés évoqueraient une campagne liée aux précommandes de GTA 6 entre le 18 et le 21 mai 2026. Le sujet a été relayé par plusieurs médias, mais il faut rester prudent. Ni Rockstar Games ni Take-Two n’ont confirmé à ce stade le lancement des précommandes, ni le prix du jeu.





Cette rumeur arrive dans un contexte très particulier. Take-Two doit publier ses résultats financiers le 21 mai 2026, une date forcément observée de près par les investisseurs. Pour ces derniers, GTA 6 n’est pas un jeu comme les autres. Il représente probablement l’un des plus grands lancements commerciaux de l’histoire récente du jeu vidéo, avec un impact direct attendu sur les revenus de l’éditeur.

Le marché semble donc réagir à une combinaison d’éléments. D’un côté, l’hypothèse d’une ouverture imminente des précommandes. De l’autre, l’espoir de nouvelles informations autour du jeu, peut-être une nouvelle bande-annonce ou une clarification sur son prix. La moindre information autour de GTA 6 est désormais capable d’influencer la perception financière de Take-Two.

Il faut toutefois distinguer l’emballement des faits confirmés. Officiellement, GTA 6 est attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette date est indiquée sur le site officiel de Rockstar Games, qui confirme également l’absence actuelle d’annonce pour une version PC au lancement.

La situation illustre surtout l’importance prise par GTA 6 dans la stratégie de Take-Two. Même sans annonce formelle, le simple bruit d’un lancement des précommandes suffit à relancer l’action et à réveiller les attentes des marchés. Le jeu est déjà traité comme un événement financier avant même d’être un événement commercial.

Reste maintenant à voir si la rumeur se confirme. Si les précommandes ouvrent réellement dans les prochains jours, Rockstar Games pourrait enfin lever le voile sur le tarif, les éditions disponibles et peut-être une nouvelle phase de communication. Dans le cas contraire, cette hausse boursière rappellera surtout à quel point GTA 6 est devenu un moteur d’anticipation, autant pour les joueurs que pour les investisseurs.