METAVERS, le plus gros échec de Meta en cinq ans ?

Le syndrome de mort cérébrale

Il fut un temps où Meta ne jurait que par le METAVERS. Changement de nom, investissements massifs, ambitions sociales en réalité virtuelle, avatars, concerts virtuels et mondes persistants devaient ouvrir une nouvelle ère numérique. Quelques années plus tard, le ton a changé. Les utilisateurs restés fidèles à Horizon Worlds décrivent désormais une plateforme vidée de sens, presque abandonnée. Le symbole est rude pour une application qui devait incarner l’avenir social des casques Meta Quest.

La situation est d’autant plus sensible que Meta a déjà semé le doute autour de l’avenir de la version VR de Horizon Worlds. En mars 2026, l’entreprise avait indiqué que l’application devait disparaître des casques Quest à partir du 15 juin, avant de revenir partiellement sur cette décision après les réactions d’utilisateurs et de créateurs. Ce rétropédalage ne change toutefois pas le fond du problème, puisque l’avenir créatif de la plateforme en VR semble désormais totalement compromis.





Après cette date, il ne sera plus possible de créer de nouveaux mondes en VR, ni de mettre à jour les mondes VR existants. Les mondes déjà créés resteront accessibles dans les casques Quest, mais ils entreront de fait dans une forme de maintenance limitée. Autrement dit, Meta ne ferme pas totalement la porte, mais elle ne veut plus construire l’avenir de la plateforme en réalité virtuelle. Horizon Worlds restera visible en VR, mais sans véritable perspective d’évolution créative sur casque.

Un gel créatif lourd de sens

Ce glissement n’est pas anodin. Horizon Worlds n’était pas une simple application sociale de plus dans l’écosystème Quest. Elle représentait la vitrine grand public de la vision portée par Mark Zuckerberg depuis le changement de nom de Facebook en Meta. L’idée était de faire des casques VR un point d’entrée vers des espaces numériques partagés, où les utilisateurs pourraient jouer, discuter, assister à des événements ou créer leurs propres univers. Sur le papier, le projet devait donner corps à une nouvelle génération d’espaces sociaux immersifs.

Dans les faits, l’adoption n’a jamais semblé suivre l’ambition initiale. La concurrence de plateformes déjà installées, comme VRChat, Roblox ou Fortnite, mais aussi la barrière matérielle des casques VR, ont limité la portée du projet. Le problème n’est donc pas seulement celui d’une application moins fréquentée. Il s’agit surtout d’une promesse industrielle qui peine à trouver son public.

Pour les utilisateurs les plus investis, le problème n’est pas seulement technique. Certains ont passé des années à créer des espaces, à organiser des rencontres, à bâtir des communautés et à donner une vie sociale à ces mondes virtuels. Même si les contenus existants restent accessibles, l’impossibilité de créer de nouveaux mondes VR après le 15 juin prochain enverrait un signal clair. Une plateforme créative qui n’accueille plus vraiment de nouvelles créations risque mécaniquement de se figer.

C’est précisément ce sentiment qui nourrit le désarroi d’une partie de la communauté. Un METAVERS social ne repose pas seulement sur des serveurs encore allumés. Il a besoin d’événements, de mises à jour, d’outils de création, de nouveaux espaces et d’une continuité entre ses utilisateurs. En limitant l’avenir créatif de Horizon Worlds en VR, Meta donne l’impression de conserver l’existant sans réellement lui offrir de suite.

Du casque au smartphone, le choc des réalités

Le recentrage de Meta semble désormais plus pragmatique. L’entreprise a progressivement cherché à élargir Horizon Worlds au-delà de la seule réalité virtuelle, notamment avec des accès sur mobile et sur navigateur. Cette stratégie peut se comprendre. Un casque VR reste un appareil coûteux, plus engageant qu’un smartphone, et moins naturel pour un usage quotidien. La priorité n’est donc plus nécessairement de faire venir le grand public dans un casque, mais de rendre ces mondes accessibles à un public plus large, sur des supports plus simples d’accès.

Cette évolution dit beaucoup de la difficulté rencontrée par le METAVERS version Meta. L’ambition initiale reposait sur une idée forte, celle d’un Internet immersif où la présence virtuelle deviendrait naturelle. Mais pour le grand public, le smartphone reste l’objet numérique du quotidien, toujours disponible, déjà maîtrisé et beaucoup moins contraignant qu’un casque. En ouvrant davantage Horizon Worlds à d’autres supports, Meta reconnaît implicitement que la VR seule ne suffit pas à porter un réseau social de masse.

Ce virage est d’autant plus troublant que Meta avait déjà promis un nouveau socle technique pour relancer Horizon Worlds. Lors de la dernière Meta Connect, l’entreprise avait présenté Horizon Engine comme un moteur capable de moderniser les mondes virtuels, avec des espaces plus vastes, plus riches visuellement et plus fluides. Sur le papier, ce moteur devait donner un nouveau souffle au METAVERS maison. Dans les faits, il reste encore largement absent de l’expérience grand public en VR.

La partie historique de Horizon Worlds sur casque reste liée à l’ancien fonctionnement, tandis que les nouveaux efforts semblent désormais se concentrer sur des expériences pensées pour le mobile. Le paradoxe est cruel. Le moteur présenté comme une relance du METAVERS accompagne surtout son déplacement hors du casque.

L’IA, nouvel horizon stratégique

Ce virage intervient aussi dans un contexte industriel très différent de celui de 2021. L’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans les priorités des géants de la tech, et Meta ne fait pas exception. Le groupe investit massivement dans ses modèles d’IA, ses assistants connectés, ses lunettes intelligentes et ses infrastructures dédiées. Le METAVERS n’a pas disparu du discours de Meta, mais il n’est plus présenté comme l’unique horizon stratégique du groupe.

Reality Labs, la division chargée notamment de la VR et de l’AR, reste de son côté associée à des pertes importantes, malgré le succès relatif de la gamme Quest. Il faut toutefois éviter une lecture trop simple. Meta n’abandonne pas la réalité virtuelle dans son ensemble. Les casques Quest restent au cœur de son écosystème XR, et la société continue de pousser les développeurs à concevoir des expériences pour ses appareils. Les jeux, le fitness, la simulation, la formation et certaines applications sociales restent des terrains solides pour la VR.

Le recul porte donc moins sur la réalité virtuelle comme support que sur la place centrale que devait occuper Horizon Worlds dans cette stratégie. Surtout, il acte une séparation de plus en plus visible entre la VR comme plateforme d’expériences et Horizon Worlds comme produit social destiné à survivre ailleurs. Le METAVERS de Meta ne disparaît pas vraiment, mais il change de nature.





Vers une VR d’usage plutôt qu’une VR d’utopie

La nuance est importante pour l’avenir du marché. La VR n’a pas besoin d’un METAVERS unique pour exister. Elle peut continuer à progresser par des usages plus ciblés, plus concrets et plus immédiatement compréhensibles par le public. En revanche, l’idée d’un grand monde social généraliste, porté par Meta et destiné à devenir le nouveau visage d’Internet, paraît aujourd’hui nettement moins crédible. Horizon Worlds devient ainsi le témoin d’une époque où l’industrie a parfois confondu vision à long terme et adoption immédiate.

Le risque est désormais de voir Horizon Worlds se diviser en deux réalités. D’un côté, les utilisateurs VR actuels resteraient attachés aux mondes existants, construits avec les anciens outils et privés d’un vrai cycle de création. De l’autre, les nouveaux utilisateurs mobiles accéderaient à des expériences pensées pour le smartphone, avec une interface, un rythme et des contraintes très différents. À terme, joueurs VR et joueurs mobile pourraient donc ne plus vraiment se croiser dans les mêmes conditions.

C’est une rupture symbolique forte. Horizon Worlds devait être un espace commun, capable de réunir les utilisateurs dans un même univers social. Il pourrait devenir une vitrine mobile d’un côté, et une archive VR de l’autre. Pour un projet né avec l’ambition de bâtir le METAVERS, le glissement est difficile à ignorer. Le casque devient l’héritage d’une promesse, tandis que le smartphone devient la voie de survie du service.

Pour Meta, le sujet reste délicat. Fermer brutalement la porte aurait confirmé l’échec public du projet. Le maintenir sans réel élan créatif expose la plateforme à une autre image, celle d’un service encore vivant, mais privé d’avenir lisible. Entre les promesses initiales, les hésitations récentes, le recentrage vers le mobile et la montée en puissance de l’IA, Horizon Worlds illustre surtout la difficulté de transformer une idée industrielle en usage quotidien. Le METAVERS n’est peut-être pas mort, mais chez Meta, il semble clairement avoir changé de statut.