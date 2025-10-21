Fortnite : le dessin animé le plus culte bientôt rajouté avec un gros évènement ?

Fortnite enchaîne les collaborations avec des licences populaires, mais certaines sont plus marquantes que d'autres. Il y a deux ans, le Battle Royale free-to-play d'Epic Games accueillait des personnages de Futurama, une série d'animation créée par Matt Groening, mais ce sont les protagonistes d'une autre série, encore plus culte, qui pourraient débarquer prochainement.

Les Simpson et Springfield bientôt dans Fortnite ?





Selon les informations obtenues par le leaker NotPalo, Les Simpson pourraient arriver dans Fortnite à l'occasion d'une future collaboration. Le dessin animé, qui compte 36 saisons, pourrait être à l'honneur avec l'arrivée de plusieurs personnages sous la forme de skins, mais pas seulement. Un évènement transformerait l'île de Fortnite en Springfield, la ville des Simpson, avec une zone dédiée à la centrale nucléaire où travaille Homer. NotPalo affirme que la carte de Sprinfield serait en cel-shading, reprenant le style du dessin animé de la Fox. En plus de ce contenu pour le mode Battle Royale, les Simpson auraient également droit à des skins en LEGO dans les modes dédiés.

Un évènement pour Les Simpson, mais une énième collaboration pour Disney





Epic Games n'a rien confirmé pour le moment, mais si cette collaboration est avérée, elle devrait ravir les fans. Comme le rappelle VGC, les Simpson sont rarement invités dans d'autres jeux et la franchise n'a pas eu droit à un gros jeu vidéo depuis Les Simpson, le jeu en 2007 (sans oublier Les Simpson: Springfield sur mobiles, désormais abandonné). Cependant, la Fox et donc Les Simpson appartiennent à Disney, qui a déjà organisé plusieurs collaborations dans Fortnite, que ce soit avec Marvel, Star Wars, Avatar ou encore Alien.

En attendant l'officialisation de cette collaboration Fortnite x Les Simpson, vous pouvez retrouver Fortnite Pack Transformers à 18,99 € sur Cdiscount.

