LEGO Fortnite : c'est la Folie fermière avec la mise à jour 29.30, plus d'une centaine de skins désormais compatibles

Lancé en décembre dernier, LEGO Fortnite a désormais trouvé son rythme de croisière en termes d'ajouts de contenus. En effet, après la pêche en février (Belle prise) et les véhicules en mars (Virée mécanique), c'est désormais l'air de la campagne qui va être insufflé dans la sandbox ce mardi. La mise à jour 29.30 de cette partie de Fortnite, baptisée Folie fermière, va ainsi ajouter de nouveaux animaux, leurs variantes et les ressources associées à chacun, en plus d'améliorer l'interface du Totem, de permettre d'obtenir de nouveaux villageois et d'accroître le nombre d'emplacements à dix, ce qui inclut les différentes bêtes pouvant être recrutées. Le travail de conversion des skins en tenues LEGO s'est poursuivi et ce sont pas moins de 104 apparences qui vont donc bénéficier de leur version en brique. Par ailleurs, un nouveau kit de construction va être mis en vente, permettant de construire un hangar. Que ce soit ou non en réaction des tarifs bien trop élevés pratiqués sur les premiers, ce dernier sera plus raisonnable, même si certains auraient évidemment préféré que ce soit gratuit.

Vous trouverez ci-dessous le détail de toutes ces nouveautés, ainsi que des correctifs prévus.

LEGO Fortnite est prêt pour la récolte d'une nouvelle mise à jour majeure. Que dis-je, une moisson de contenu ! Faites-vous des amis chez les animaux et peuplez les champs de vos villages dans la mise à jour 29.30 (soit, la mise à jour Folie fermière), qui vous donne la possibilité de recruter des animaux et apporte des améliorations importantes à votre village ainsi qu'aux magnifiques pâturages de votre monde. Si la vie à la ferme, ça vous botte, préparez vos fourches ! Folie fermière commence le 23 avril ! LES ANIMAUX ARRIVENT À LA FERMEUUUUUUUUUUUUH On ne s'ennuie jamais à travailler la terre avec les animaux ! La mise à jour Folie fermière augmente la limite de recrutement à dix par village. Trois emplacements sont réservés aux villageois, trois autres aux animaux et, pour les quatre restants, c'est vous qui choisissez. Parmi les animaux que vous pouvez recruter, il y a des vaches, des moutons, des poules et des petits nouveaux qui arrivent avec cette mise à jour : les cochons ! COMMENT APPRIVOISER ET RECRUTER DES ANIMAUX 1. Construire une grange Vous aurez besoin de gagner la confiance des animaux sauvages avant de pouvoir les ramener à votre village. Mais pour qu'ils soient prêts à vous suivre, vous devez d'abord leur construire une nouvelle maison : une grange. La grange est un nouveau poste qui sert à nourrir vos animaux et à collecter des ressources fermières. Vous débloquerez le schéma de la grange lorsque votre village aura atteint le niveau 2 ! 2. Un ami qui vous nourrit est un très bon ami Pour gagner le cœur d'un animal, il faut satisfaire son estomac. Construisez une relation de confiance avec les animaux sauvages en les caressant, puis gagnez leur amitié en leur donnant une friandise pour animaux ! Pour déverrouiller le schéma des friandises pour animaux, construisez une grange. 3. Jouez au chien de berger Si un animal accepte votre délicieuse friandise, vous aurez un temps limité pour le ramener dans votre village. Faites en sorte que son voyage soit tranquille, car la moindre rencontre déplaisante pourrait l'effrayer et il risquerait de vous donner un coup de sabot ! Faites preuve d'inventivité pour guider un animal jusqu'à votre village. Attirez-le dans un véhicule pour un voyage rapide, utilisez une canne à pêche pour le tirer de situations délicates ou passez les obstacles en construisant des ponts ! Si l'animal se blesse en cours de route, soignez-le en lui donnant une autre friandise pour animaux. 4. Assignez les animaux à des granges pour qu'ils se sentent bien ! Une fois rentrés sains et saufs, vous devez mettre un toit au-dessus de la tête de votre nouveau compagnon ! Interagissez avec une grange pour y assigner votre animal et pour lui attribuer un nom parmi une sélection. (Un seul animal peut être assigné à une même grange.) Maintenant qu'il est installé, il est de votre devoir de faire en sorte qu'il apprécie son temps passé à la ferme. Faites en sorte que vos animaux se sentent bien en les nourrissant, en les caressant ou en dansant devant eux ! Vous pouvez aussi construire des objets avec lesquels ils pourront interagir. Si vos animaux se sentent ignorés, ils ne tarderont pas à quitter votre village. Nous vous recommandons de charger un villageois de prendre soin d'eux quand vous n'êtes pas là ! RESSOURCES À GOGO On récolte ce que l'on sème. Prenez soin de vos animaux et vous obtiendrez de nouvelles ressources utiles en récompense : Les poules produisent des plumes et de l'engrais ;

Les vaches produisent du lait et de l'engrais ;

Les moutons produisent de la laine et de l'engrais ;

Les cochons produisent des champignons et de l'engrais. NOUVEAUX VILLAGEOIS Cinq nouveaux villageois sont prêts à vous donner un coup de main pour séparer le bon grain de l'ivraie ! Amarante est une experte du bois, l'excentricité de Sacha n'a d'égal que son amour des plantes et la musique de Debruisseau est en parfaite harmonie avec la nature ! Quant à la brillante et joyeuse ingénieure Lana Lama, elle n'attend que votre accord pour s'installer dans votre village et travailler sur de nouveaux projets. Et puis, il y a Jonesy la vache. Jonesy est... plutôt unique. ATTENTION AUX OURS ! Folie fermière est là pour que vous vous fassiez de nouveaux amis, que ce soient des animaux ou des villageois. Cependant, tous les animaux ne sont pas aussi sympathiques... Ours = ouille. Ne laissez pas les ours vous suivre jusqu'à votre village, sinon, les ennuis ne feront que commencer. Heureusement, ils ont tendance à somnoler et il est possible de les éviter facilement... tant qu'on est silencieux. NOUVELLES VARIANTES D'ANIMAUX L'agriculture a maintenant un style vraiment fantastique. Folie fermière introduit de nouvelles variantes d'animaux : Les poules marron et rousses apparaissent dans les vallées arides ;

Les poules jaunes apparaissent dans les prairies ;

Les vaches ont maintenant des couleurs et des motifs de tâches différents. Essayez de trouver toutes les variantes de chaque animal dans la nature ! PACK ANARCHY ACRES Un chaos organisé issu de l'agriculture biologique. Le pack Anarchy Acres est disponible dans la boutique pour 800 V-Bucks et comprend : Ferme bien fournie - Un kit LEGO avec 3 constructions, le pack de décorations Intérieurs d'habitation et le pack de décorations Hospitalité rurale (ce kit coûte 600 V-Bucks individuellement).

- Un kit LEGO avec 3 constructions, le pack de décorations Intérieurs d'habitation et le pack de décorations Hospitalité rurale (ce kit coûte 600 V-Bucks individuellement). Choix du fermier - Un pack de décorations LEGO avec 9 objets de décoration (ce pack coûte 400 V-Bucks individuellement). AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS AMÉLIORATIONS DU TOTEM L'interface du totem a été retravaillée pour vous aider à garder un œil sur vos villages : Surveillez qui vit dans vos villages, consultez leurs informations et vérifiez si vos animaux sont heureux. Vous pouvez aussi voir quel travail fait chaque villageois, et même demander à ces derniers de partir.

Il est également possible de savoir qui visite votre village, quel travail est déjà assigné, dans quel biome vous vous trouvez et quelles sont les conditions d'améliorations de votre village. Vous avez également la possibilité de modifier la bannière de votre village et de renommer votre village parmi une sélection de noms. (Autre amélioration : vous pouvez maintenant choisir parmi une sélection de noms lorsque vous créez votre village.) CORRECTIONS DE BUGS JETÉS EN PÂTURE À NOS ÉQUIPES Correction d'un bug à cause duquel l'endurance était parfois réactivée dans les mondes où elle avait été désactivée.

Correction d'un bug à cause duquel les arbustes ne pouvaient pas être détruits s'ils poussaient près d'autres objets.

Correction d'un bug à cause duquel les épées n'infligeaient parfois plus de dégâts.

Correction d'un bug à cause duquel la première attaque d'une épée échouait parfois.

Correction d'un bug à cause duquel les pioches n'infligeaient parfois pas de dégâts à certains objets.

Les villageois ne harcèlent plus les joueurs quand ces derniers sont en train de récupérer des cœurs.

