Epic Games révèle l'Unreal Engine 6 avec une version de Rocket League plus réaliste que jamais !

Un nouveau moteur pour les bolides de Psyonix





Ces derniers jours, la capitale française accueillait le Paris Major de Rocket League. Outre la compétition qui a été remportée par la Karmine Corp, c'est une vidéo diffusée ce dimanche par Epic Games qui a suscité de l'intérêt auprès de toute la sphère gaming. Alors que les joueurs réclament depuis des années une mise à niveau technique de ce jeu de foot en voiture toujours aussi populaire, qui a été conçu sous Unreal Engine 3, elle a enfin été dévoilée, mais pas sous la forme à laquelle nous pouvions nous attendre.

Oui, Epic Games a d'ores et déjà dévoilé la prochaine itération de son moteur maison, l'Unreal Engine 6 !

Une nouvelle ère trop précoce ?





C'est d'autant plus étonnant que Tim Sweeney déclarait il y a un an que les premières versions preview de l'UE6 n'arriveraient sans doute pas avant deux à trois années. Pour rappel, l'UE5 avait été officialisé en 2020 avant de paraître en avril 2022. Le potentiel de ce dernier ne semble d'ailleurs pas avoir été complètement exploité, loin de là, tout comme l'ensemble de cette génération de consoles diront certains. Il n'y a qu'à voir la démo technique de The Witcher IV de juin 2025 pour s'en convaincre.

Avec des jeux demandant des temps de développement toujours plus longs, il ne faut clairement pas s'attendre à voir des productions l'utilisant avant un bon moment en dehors des jeux maison d'Epic, à moins que la transition soit extrêmement simple et rapide. Il faudra évidemment attendre une présentation technique avant de tirer des conclusions et voir s'il ne s'agit pas juste d'un gros coup marketing.

Des bolides rutilants





En attendant, ce premier aperçu de Rocket League tournant en temps réel sous UE6 est assez saisissant, avec un environnement et des véhicules bien plus réalistes (contrairement aux spectateurs dans les gradins), peut-être même un peu trop pour un tel titre. Le fait d'avoir mis en avant l'écosystème de Fortnite (le Fortnite Battle Royale, les expériences UGC, LEGO Fortnite Odyssey et ce que nous devinons être le jeu en collaboration avec Disney, qui figure parmi les marques déposées) n'est sans doute pas anodin pour le repositionner dans la cour des grands. Il va sans dire que le free-to-play finira lui aussi par en bénéficier, mais sans doute pas avant plusieurs Chapitres.