Meta Quest, Horizon OS v2.4 range les applis mais dérange les habitudes

Meta continue de faire évoluer Horizon OS sur ses casques Quest, avec une version 2.4 passée par le Public Test Channel avant son déploiement plus large. Cette mise à jour ne bouleverse pas l’expérience au premier regard, mais elle modifie plusieurs habitudes importantes dans l’interface Navigator. Au programme, la bibliothèque gagne enfin des dossiers, le Home peut être parcouru avec les mains, les applications peuvent récupérer leur session après un crash, tandis que les autorisations sensibles deviennent plus visibles.

Horizon OS v2.4 améliore clairement l’organisation du Quest, mais confirme aussi que Navigator reste une interface en transition.

La principale nouveauté concerne la bibliothèque d’applications. Avec Horizon OS v2.4, Meta ajoute la possibilité de réorganiser les icônes, de créer des dossiers et de mieux structurer les contenus installés sur le casque. Sur le papier, cette fonction répond à une demande évidente des utilisateurs Quest, surtout lorsque plusieurs dizaines de jeux, applications, démos et outils s’accumulent dans la bibliothèque. Un appui long sur une application permet d’accéder aux options de rangement, dans une logique plus proche de ce que proposent déjà les smartphones et les ordinateurs.

Dans les faits, cette nouveauté reste toutefois plus limitée qu’il n’y paraît. Les dossiers permettent de classer les applications, mais Navigator ne propose pas encore une hiérarchie claire avec les dossiers affichés en priorité puis les applications en dessous. Contrairement à Windows, la bibliothèque continue de mélanger les dossiers et les applications selon les tris disponibles. Par ordre alphabétique, par usage récent ou selon les autres filtres proposés, les dossiers se comportent comme de simples éléments de la grille, pas comme une couche supérieure de rangement.

Cette limite se remarque vite en usage quotidien. Si une application rangée dans un dossier vient d’être lancée, le dossier peut remonter dans la bibliothèque. En revanche, si plusieurs applications non rangées sont utilisées régulièrement, les dossiers peuvent descendre plus bas dans la liste et devenir moins visibles. Le rangement existe donc, mais il ne règle pas totalement le sentiment de désordre. Pour un utilisateur qui espérait retrouver une vraie organisation par catégories, avec des dossiers toujours accessibles en haut de page, Navigator reste encore perfectible.

Autre point observé de notre côté, l’arrivée des dossiers semble s’accompagner d’un changement autour de l’épinglage des applications. Depuis cette mise à jour, la possibilité d’accrocher certaines applications en favori n’apparaît plus comme avant. Ce comportement ne semble pas isolé, puisque des retours publiés sur Reddit mentionnent également la disparition de l’épinglage dans Navigator avec la v2.4 PTC. Un utilisateur de r/OculusQuest indique avoir bien accès aux dossiers et au déplacement libre des icônes, mais ne plus pouvoir épingler les applications comme auparavant.

La prudence reste nécessaire. Ce changement peut venir d’un bug, d’un test A/B, d’une activation progressive côté serveur ou d’une interface encore en transition. Les forums de Meta recensent aussi un signalement lié à la v2.4 PTC, avec une option d’épinglage absente et des difficultés de réorganisation par glisser-déposer. La nouveauté des dossiers arrive donc avec une vraie amélioration fonctionnelle, mais aussi avec une perte de lisibilité autour des favoris. Pour une interface censée simplifier l’accès aux applications, le résultat mérite encore quelques ajustements.