Meta Horizon+ dépasse le million d’abonnés actifs, un tournant pour l’écosystème Quest

Meta vient d’officialiser un cap symbolique pour son service d’abonnement Horizon+. La plateforme revendique désormais plus d’un million d’abonnés actifs sur les casques Meta Meta Quest 3 et Meta Quest 3S, un seuil qui confirme que le modèle par abonnement s’installe durablement dans la réalité virtuelle grand public. Lancé pour enrichir l’offre logicielle de l’écosystème Quest, Horizon+ propose un accès à un catalogue de jeux pour environ huit dollars par mois. Avec deux titres mensuels conservés tant que l’abonnement reste actif, cette formule vise à renforcer la valeur perçue du matériel tout en fidélisant les joueurs sur la durée.

Le catalogue rassemble des productions variées, allant de titres reconnus comme Pistol Whip, Demeo ou Synth Riders à d’autres expériences plus ciblées. Cette diversité constitue désormais un argument commercial presque aussi important que le matériel lui-même. Ce million d’abonnés actifs ne se limite pas à un chiffre marketing, il traduit une évolution des usages et une acceptation progressive de l’abonnement dans un secteur longtemps dominé par l’achat unitaire. C’est le signe clair que la VR adopte peu à peu les codes économiques déjà installés dans le jeu vidéo traditionnel.

Pour les développeurs, cette dynamique ouvre des opportunités mais impose aussi une réflexion stratégique profonde. Intégrer Horizon+ peut offrir une visibilité immédiate auprès d’une base installée significative dans un marché où la découvrabilité reste un défi constant. L’abonnement devient ainsi un levier d’exposition comparable à une campagne marketing d’envergure. En parallèle, la question de la valeur perçue se pose, car si les utilisateurs s’habituent à accéder à un large catalogue pour un tarif fixe, la propension à acheter un jeu plein tarif peut évoluer, obligeant les studios à arbitrer entre maximiser l’audience ou préserver un positionnement premium.

Ce modèle peut également influencer la conception des futurs jeux. Dans un environnement piloté par l’abonnement, la rétention et l’engagement prennent une importance accrue dès les premières minutes d’expérience. Cette logique pousse progressivement l’écosystème vers un fonctionnement plus proche du service continu. Pour Meta, Horizon+ ne représente pas seulement une source de revenus récurrents, le service renforce aussi l’attractivité globale des casques et consolide l’économie logicielle autour d’un modèle plus stable. Ce cap du million marque une étape importante dans la maturation du secteur et positionne Horizon+ comme un acteur structurant, avec un impact direct sur la distribution et l’économie des prochaines productions VR.