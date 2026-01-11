Meta Horizon OS v85 : pourquoi cette mise à jour déçoit une partie des utilisateurs

Déployée progressivement depuis janvier 2026, la version v85 de Horizon OS, le système d’exploitation des casques Meta Quest, est actuellement en cours de diffusion via le Public Test Channel. Cette mise à jour s’inscrit clairement dans une logique de consolidation, avec peu de nouveautés spectaculaires mais une série d’ajustements destinés à stabiliser l’expérience globale. Elle se distingue surtout par un choix d’interface qui n’a pas manqué de faire réagir.

Le changement le plus visible concerne la disparition de l’interface expérimentale Navigator. Pensée comme une alternative plus moderne au menu classique, avec une barre incurvée rappelant l’approche de visionOS, cette interface est tout simplement retirée dans la v85. Le système revient par défaut au Menu Universel historique, la barre droite bien connue des utilisateurs de Quest, et l’option permettant de réactiver Navigator a disparu des paramètres expérimentaux.

Meta n’a pas communiqué officiellement sur les raisons de ce retrait, mais tout indique une mise en pause destinée à améliorer la stabilité et à retravailler l’ergonomie. Un choix pragmatique sur le plan technique, mais potentiellement frustrant pour les utilisateurs qui s’étaient déjà approprié cette nouvelle navigation, plus fluide visuellement.

Sous le capot, Horizon OS v85 apporte en revanche plusieurs améliorations concrètes, en particulier du côté de la réalité mixte. La configuration de l’espace gagne en robustesse avec une meilleure compréhension des environnements complexes. Les murs inclinés, comme ceux que l’on trouve sous les toits ou dans des combles aménagés, sont désormais pris en charge nativement. Le scan automatique gère également plus efficacement les sols à plusieurs niveaux, comme les estrades ou les marches, un point essentiel pour fiabiliser le Guardian dans des intérieurs qui s’éloignent des plans standards.

Le passthrough bénéficie lui aussi d’un ajustement discret, avec une latence légèrement réduite lors du passage entre immersion complète et vision réelle. Ce gain reste subtil, mais il contribue à rendre les transitions plus naturelles, notamment pour les usages mixtes alternant fréquemment entre VR et environnement réel.

La v85 marque également une évolution du côté des usages multimédias. Il est désormais possible, selon les configurations et les applications, d’écouter de la musique en arrière-plan pendant l’exécution d’expériences immersives. L’accès se fait notamment via des services disponibles dans le navigateur, comme Spotify ou Apple Music. Le comportement exact peut toutefois varier en fonction des choix des développeurs, ce qui limite encore l’uniformité de la fonction.

Autre amélioration notable, le suivi des mains gagne en contrôle et en accessibilité. Une nouvelle option permet de mettre le hand tracking en pause, via un geste dédié ou un bouton physique, afin d’éviter les interactions involontaires lors du visionnage de films ou de contenus passifs. Le suivi se montre également plus stable en conditions de faible luminosité, un point régulièrement critiqué jusqu’ici, en particulier dans des environnements peu éclairés.

Tout n’est cependant pas encore parfaitement stabilisé. Certains utilisateurs du Public Test Channel signalent encore des dysfonctionnements liés au multitâche dit seamless, avec des difficultés à afficher des fenêtres 2D par-dessus une application immersive déjà lancée. Des problèmes logiques pour une version encore en cours de déploiement progressif, mais qui rappellent que cette v85 reste avant tout une étape intermédiaire.

Au final, Horizon OS v85 ne cherche pas à impressionner par de nouvelles fonctionnalités spectaculaires. Elle consolide l’existant, renforce la fiabilité de la réalité mixte et améliore plusieurs usages du quotidien, quitte à faire temporairement machine arrière sur des choix d’interface encore trop fragiles. Une mise à jour rassurante sur le plan technique, qui prépare le terrain pour la suite, tout en laissant en suspens la question de la direction UX que Meta souhaite réellement adopter à moyen terme.