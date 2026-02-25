Meta Horizon OS 2.1 : Pourquoi ce changement de nom cache une petite révolution stratégique

Le cycle des versions « vXX » appartient désormais au passé. En février 2026, Meta déploie Meta Horizon OS 2.1 et change profondément la lecture de son système d’exploitation. Derrière cette nouvelle numérotation, l’objectif dépasse la simple évolution logicielle. Il s’agit de structurer Horizon OS comme une véritable plateforme spatiale, pensée pour exister au-delà d’un unique casque. Depuis 2019, les utilisateurs de Meta Quest suivaient une progression linéaire, de la v1 à la v85. Ce fonctionnement correspondait à une logique produit centrée sur le hardware. Le passage à la branche 2.x marque une rupture stratégique dans la manière dont Meta présente son écosystème. Horizon OS n’est plus présenté comme l’interface d’un casque, mais comme un système d’exploitation à part entière, doté d’une feuille de route indépendante.

Une interface plus mature

La version 2.1, actuellement accessible via le Public Test Channel, apporte une refonte du Navigator. La barre système adopte une approche plus utilitaire. L’expérience devient moins orientée vers la dimension sociale et davantage centrée sur les usages quotidiens. L’onglet Horizon Worlds disparaît de l’accès principal et rejoint la bibliothèque d’applications classique.

Les indicateurs Wi-Fi et batterie sont désormais visibles en permanence à côté de l’horloge. Ce détail améliore la lisibilité et renforce l’impression d’un environnement de travail structuré. Ces ajustements donnent au système une dimension plus proche d’un OS productif que d’une simple interface de divertissement.

L’ancrage spatial progresse également. En mode Passthrough, les fenêtres 2D s’alignent plus précisément sur les murs physiques de la pièce. Cette stabilisation réduit la fatigue visuelle et renforce la cohérence entre monde réel et éléments numériques.

Xbox Cloud Gaming et évolution technique

Le partenariat avec Microsoft gagne en visibilité grâce à l’intégration du Xbox Cloud Gaming dans la recherche système. Les titres du catalogue Game Pass apparaissent directement dans les résultats. Il s’agit cependant d’un accès facilité au streaming et non d’une exécution native des jeux Xbox.

Sous le capot, Horizon OS poursuit sa migration vers Android 14. Cette transition ne garantit pas de gain immédiat en autonomie, mais elle modernise la gestion des ressources et des permissions. Cette base technique plus récente renforce la crédibilité de Horizon OS en tant que plateforme pérenne.

L’optimisation logicielle du Passthrough mérite également d’être soulignée. Sans modification matérielle sur les Meta Quest 3 et Meta Quest 3S, Meta affine les algorithmes de reconstruction afin de réduire la perception du bruit numérique en faible luminosité. L’amélioration repose donc sur le traitement logiciel plutôt que sur un changement de capteur.

Une ambition d’ouverture encore en suspens

Le passage à Horizon OS 2.x avait été présenté comme une étape vers l’ouverture à des partenaires OEM. Des noms comme Lenovo et ASUS avaient été évoqués. À ce stade, aucun produit commercial sous Horizon OS n’a été confirmé.

Cela ne remet pas en cause la cohérence de la transformation en cours. En structurant son OS comme une entité autonome, Meta prépare une base potentiellement industrialisable. La différence réside désormais dans le calendrier plus que dans l’intention stratégique.

Le passage en 2.x peut donc être interprété comme une phase de consolidation. Avant d’attirer des constructeurs, il est nécessaire de stabiliser la plateforme, d’unifier les standards techniques et de clarifier le positionnement stratégique. Horizon OS 2.1 apparaît ainsi comme une étape de crédibilisation plutôt que comme un signal d’expansion immédiate.

Une nouvelle phase pour l’écosystème Quest

Horizon OS 2.1 ne se limite pas à une mise à jour fonctionnelle. La nouvelle numérotation acte une transformation plus profonde. Le système prend de l’autonomie par rapport au matériel et adopte une logique de plateforme structurée.

Le déploiement reste progressif. Les membres du PTC peuvent déjà observer ces évolutions, tandis que la version stable est attendue dans les prochaines semaines. La trajectoire engagée semble désormais plus importante que les fonctionnalités individuelles ajoutées.

La question n’est donc plus uniquement celle des nouveautés techniques. Elle concerne la direction prise par l’écosystème. Horizon OS cherche à s’installer comme une base logicielle durable dans le paysage de la XR. Reste à voir si cette ambition se traduira à terme par un véritable écosystème multi-constructeurs ou si la stratégie restera concentrée autour des produits Meta.