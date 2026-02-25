RUMEUR – Meta Ray-Ban Display : la nouvelle génération arriverait dès cette année ?

Meta pourrait accélérer sa feuille de route dans le domaine des lunettes connectées. Un nouveau rapport relayé par UploadVR évoque l’arrivée dès 2026 d’une version des Ray-Ban Meta équipée d’un affichage binoculaire.

Ce changement marquerait une évolution majeure par rapport au modèle actuel, limité à un micro-affichage dans un seul verre. Aujourd’hui, la version avec écran intègre un affichage monoculaire placé dans le verre droit. Ce choix technique permet de réduire le poids, la consommation énergétique et les coûts, tout en conservant un design proche de lunettes classiques.

Toutefois, ce fonctionnement n’est pas exempt de limites. Certains utilisateurs signalent une sensation de déséquilibre visuel lors d’utilisations prolongées, l’image n’étant visible que dans un seul œil. Un affichage dans les deux yeux offrirait une expérience plus naturelle et plus cohérente, ouvrant la voie à des interfaces plus élaborées. Navigation, éléments graphiques persistants ou notifications enrichies pourraient ainsi gagner en lisibilité et en confort.

Jusqu’à présent, plusieurs fuites situaient cette évolution plutôt en 2027, sous un nom de code interne évoqué comme Hypernova 2. Le fait que 2026 soit désormais mentionné suggère un possible ajustement stratégique chez Meta. L’entreprise semble chercher à structurer plus clairement sa gamme de wearables afin d’éviter une multiplication de produits aux positionnements trop proches.

L’ajout d’un second écran pose néanmoins des défis importants. Intégrer davantage de composants implique un travail précis sur l’équilibre, l’autonomie et la dissipation thermique. Les lunettes connectées doivent rester discrètes et légères pour s’inscrire dans un usage quotidien. Le succès d’un modèle binoculaire dépendra de la capacité de Meta à préserver l’esthétique et le confort qui ont contribué à l’adoption des premières Ray-Ban Meta.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large autour des wearables et de l’intelligence artificielle embarquée. Les lunettes ne remplacent pas les casques de la gamme Quest, mais complètent l’écosystème avec un usage plus contextuel et permanent. La montée en puissance progressive de l’affichage pourrait constituer une étape intermédiaire avant des lunettes de réalité augmentée plus complètes.

À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite concernant les caractéristiques définitives ou le calendrier précis. Si la sortie en 2026 se confirme, elle marquerait néanmoins une nouvelle phase dans la transition de Meta vers des lunettes intelligentes capables d’aller au-delà de la simple consultation de notifications