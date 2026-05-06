Meta Horizon+ ajoute du solide en mai sur Meta Quest

Meta continue d’alimenter son offre Horizon+ sur les casques Quest. Pour le mois de mai 2026, le service d’abonnement accueille deux jeux mensuels, A Fisherman’s Tale 2 et Ancient Dungeon, auxquels s’ajoutent cinq nouveaux titres accessibles aux abonnés. Une sélection variée, qui montre une nouvelle fois la volonté de Meta de faire de son abonnement une porte d’entrée vers plusieurs genres de jeux VR.

Deux pépites VR en jeux mensuels

Le premier titre mis en avant est A Fisherman’s Tale 2, suite du jeu d’aventure et de réflexion sorti en 2019. Cette nouvelle histoire reprend le principe des énigmes jouant avec la perspective, les changements d’échelle et la perception du joueur. L’épisode pousse également plus loin l’idée de manipulation du corps en réalité virtuelle, avec des mécaniques pensées spécifiquement pour ce support. C’est typiquement le genre d’expérience qui cherche moins à transposer un jeu classique en VR qu’à exploiter les particularités du casque.

L’autre jeu mensuel est Ancient Dungeon, un roguelite en réalité virtuelle construit autour d’un univers en voxel. Le joueur explore des donjons générés de manière procédurale, affronte des créatures, récupère des améliorations et recommence avec de nouvelles configurations. Le titre se savoure en solo comme en coopération jusqu’à quatre joueurs, avec une progression pensée pour relancer rapidement une nouvelle partie. Avec plus de 200 bonus à découvrir, il vise clairement les amateurs de sessions courtes, rejouables et faciles à relancer.





Une pluie d'ajouts pour le catalogue permanent

Au-delà de ces deux jeux mensuels, Meta ajoute aussi plusieurs titres à son offre Horizon+. Les abonnés peuvent désormais retrouver Fruit Ninja, Shave & Stuff, After the Fall, Table Troopers et Escaping Wonderland. La sélection couvre aussi bien l’action immédiate que la simulation légère, le tir coopératif ou l’aventure puzzle. L’arrivée d’After the Fall reste l’un des ajouts les plus visibles du mois, avec son ambiance post-apocalyptique glaciale et ses combats contre des hordes d’infectés.

Fruit Ninja reste de son côté une valeur simple à comprendre pour le grand public, puisqu’il repose sur un principe très direct. Il faut trancher des fruits à la volée, un concept naturellement adapté aux contrôleurs de mouvement des casques Quest. Ce n’est pas forcément l’ajout le plus ambitieux du mois, mais il peut parfaitement remplir son rôle de jeu accessible à montrer rapidement à un proche ou à un nouvel utilisateur.

Shave & Stuff joue davantage la carte du petit jeu de simulation, avec un salon de coiffure et de barbier où les joueurs doivent couper, raser et personnaliser leurs clients. Table Troopers propose de son côté une approche plus tactique, avec des affrontements de figurines sur table, tandis que Escaping Wonderland s’inscrit dans la continuité de Down the Rabbit Hole avec une aventure inspirée d’Alice au pays des merveilles. Le mois de mai ne repose donc pas sur un seul gros nom, mais sur un éventail de propositions très différentes.

Les bons plans du mois sur le Store

Les abonnés peuvent également profiter de réductions spécifiques sur plusieurs jeux du Meta Horizon Store. En mai, Townsmen VR bénéficie d’une remise de 75 %, Cubism descend à 60 % de réduction, tandis que Red Matter est proposé avec 50 % de remise. Ces promotions permettent de compléter la bibliothèque des joueurs avec des titres déjà bien installés, notamment dans le puzzle, la gestion et l’aventure narrative en VR.

Pour rappel, Meta Horizon+ fonctionne comme un abonnement donnant accès à des jeux mensuels, ainsi qu’à une bibliothèque de titres jouables tant que l’abonnement reste actif. Le tarif américain indiqué est de 7,99 dollars par mois ou 59,99 dollars par an, avec un essai gratuit d’un mois pour les nouveaux utilisateurs. Comme toujours avec ce type de service, l’intérêt dépendra surtout de la régularité d’utilisation du casque et de l’envie de tester plusieurs expériences sans acheter chaque jeu séparément.

Cette sélection de mai 2026 arrive aussi dans un contexte particulier pour Meta. Le constructeur continue d’entretenir l’écosystème Quest par le jeu et les services, alors que ses choix autour de la VR, du métavers, de l’IA et des lunettes connectées sont de plus en plus observés. Avec Horizon+, Meta conserve un outil important pour donner de la valeur à ses casques Quest, notamment auprès des nouveaux venus qui veulent découvrir rapidement plusieurs expériences VR.