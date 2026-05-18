PlayStation Plus : le prix de certains abonnements va augmenter, êtes-vous concernés ?

Une nouvelle révision des tarifs du PS+





Nous sommes malheureusement à une époque où tout augmente sans un retour en arrière par la suite, bien au contraire. À l'été 2023, le PlayStation Plus avait ainsi vu le prix à l'année de ses abonnements grimper globalement. Au printemps 2025, de nombreuses régions du monde ont été touchées par des hausses, auxquelles nous avions heureusement échappé. Peu de temps après, Hideaki Nishino avait déclaré que la stratégie tarifaire du service continuerait d'être ajustée afin d'en optimiser la rentabilité.

Eh bien, cela se traduit par l'annonce du jour d'une légère augmentation, qui n'impactera pas les clients actuels ni la formule annuelle, à condition bien sûr de ne pas arrêter sa souscription à l'avenir.

C'est au détour d'un simple tweet du compte international que l'annonce a été effectuée :

À compter du 20 mai, les prix du PlayStation Plus pour les nouveaux clients augmenteront dans certaines régions. Compte tenu des conditions du marché actuelles, les prix débuteront à 10,99 $ / 9,99 € / 7,99 £ pour un abonnement d'un mois et à 27,99 $ / 27,99 € / 21,99 £ pour un abonnement de trois mois. Cette modification tarifaire ne concerne pas les abonnés actuels (sauf en Turquie et en Inde), sauf en cas de modification ou de résiliation de leur abonnement.

Seul l'abonnement Essential étant concerné par cette hausse allant de 1 à 3 euros, nous pouvons y voir un moyen supplémentaire de pousser les joueurs à passer à la formule Extra, qui coûte pour rappel 13,99 € au mois ou 39,99 € au trimestre, avec l'accès à un catalogue assez bien rempli, ce qui est déjà moins justifié par l'état actuel du Premium...

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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