CINEMA : Gilgamesh, Epic Games va produire un film réalisé avec l'Unreal Engine

Epic Games est un peu le roi du monde dans le milieu vidéoludique avec le succès international de Fortnite, mais le studio se diversifie. Comme l'annonce Deadline, Epic Games va produire un film sur Gilgamesh, demi-dieu mésopotamien immortalisé dans L'Épopée. Le long-métrage sera réalisé en animation par Hook Up et les sociétés argentines DuermeVella et FilmSharks, avec des versions anglaise et espagnole.

Epic Games financera le projet avec son programme MegaGrants, une grosse enveloppe de 100 millions de dollars dédiée à la création de contenu, et le film Gilgamesh sera réalisé à l'aide de l'Unreal Engine, moteur de jeu du studio utilisé dans d'innombrables jeux vidéo. L'histoire suivra la quête d'immortalité du demi-dieu et sa rivalité avec Enkidu, et le film sera dirigé par Tomas Lipgot, réalisateur argentin.

Le film n'a pas encore de date de sortie, il faudra être patient, et pour en apprendre un peu plus sur ce héros antique, vous pouvez retrouver L'Épopée de Gilgamesh à 7,50 € sur Amazon.