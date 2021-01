Fortnite : la skin et les accessoires Predator disponibles, voici comment les débloquer gratuitement

Cela fait quelques jours qu'Epic Games fait monter la pression autour de l'arrivée de Predator dans Fortnite. De premiers défis permettaient de débloquer un spray et une bannière aux couleurs du personnage, mais le gros morceau arrive avec le déploiement de la mise à jour 15.21 ce mercredi.

Il est désormais possible de compléter de nouvelles quêtes du Traqueur de la Jungle afin d'obtenir la tenue de Predator, avec l'emote intégrée Biomasque Activée, ainsi que l'aérosol Vision Thermique et une émoticône. Pour débloquer l'apparence gratuitement, il faut se rendre à Stealthy Stronghold pour trouver la créature, invisible avant de vous attaquer, et la vaincre, suite à quoi le costume vous sera offert en fin de partie. Pour déverrouiller tout son set d'objet, il faut compléter l'ensemble des défis du moment.

Dans la galaxie, rares sont les espèces aussi redoutées que les Yautjas, de redoutables guerriers qui traquent leurs proies pour l'honneur et leur bon plaisir. Celui-ci a suivi Jones pour prolonger sa quête éternelle d'un rival digne de ce nom. Accomplissez les quêtes du traqueur de la jungle pour déverrouiller la tenue de Predator avec l'emote intégrée Biomasque activé, ainsi que l'aérosol unique Vision thermique et une émoticône.

Ne tardez pas à récupérer ces récompenses exclusives au Battle Pass du Chapitre 2 - Saison 5, qui ne pourront plus être obtenues à l'arrivée de la Saison 6. Si vous voulez encore plus d'éléments de personnalisation, vous pouvez acheter des V-Bucks directement sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite : des maillots de grands clubs, un mode Tournoi de Football, et une emote Pelé pour bientôt !