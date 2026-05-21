TEST Crêpe Master! sur Meta Quest 3, une poêle magique ne fait pas toujours une grande recette

Crêpe Master! fait partie de ces jeux qui attirent d’abord par leur concept. Développé par le studio français Hallucinations Studio, le titre nous place dans la peau de Hana, une héroïne façon magical girl chargée de défendre la Terre, la France et la crêpe face à une invasion extraterrestre. Le programme est volontairement absurde, très coloré et immédiatement lisible. Une poêle sacrée, des pouvoirs magiques, des ennemis venus d’ailleurs et une bonne dose d’humour, le jeu avait tout pour intriguer sur Meta Quest 3.

Crêpe Master! possède une vraie personnalité, avec une idée de départ suffisamment originale pour donner envie de voir jusqu’où le studio peut pousser son délire culinaire en VR.

Sur le papier, la proposition fonctionne. La réalité virtuelle se prête bien aux expériences physiques, aux gestes amples et aux univers qui assument une forme de décalage. Crêpe Master! ne cherche pas le réalisme, ni la démonstration technique. Il préfère miser sur un défouloir léger, cartoonesque et facile à comprendre. Nous frappons, nous cuisinons, nous lançons des pouvoirs et nous avançons dans des environnements qui privilégient la fantaisie à la finesse visuelle. Le jeu dispose d’une identité propre, ce qui reste appréciable dans une production VR indépendante.

Le cœur de l’expérience repose sur des affrontements à la première personne. Hana utilise sa poêle pour frapper les ennemis, une spatule pour gérer certaines défenses et des pouvoirs déclenchés par des gestes. C’est là que Crêpe Master! montre sa meilleure idée. Au lieu de tout réduire à de simples pressions de boutons, le jeu demande au joueur de bouger réellement, de prendre des poses et d’accompagner l’action avec son corps. Cette dimension gestuelle donne au titre une couleur VR plus marquée qu’un beat’em up simplement adapté au casque.

Le système fonctionne plutôt bien au départ. Les coups à la poêle sont faciles à comprendre, les pouvoirs apportent un peu de variété et l’univers permet de faire passer le côté volontairement excessif de l’ensemble. À cela s’ajoute une mécanique de cuisine, avec la préparation de crêpes spéciales capables de renforcer certaines attaques. Cette idée colle parfaitement au ton du jeu et donne à Crêpe Master! un supplément d’identité. Le studio cherche clairement à relier le gameplay, l’humour et le thème général dans une proposition cohérente.

Visuellement, le titre assume une direction artistique simple, vive et cartoonesque. Ce choix reste cohérent avec l’univers et avec le support. Sur Meta Quest 3, il ne faut pas attendre une vitrine technique, mais plutôt une esthétique claire, colorée et facile à lire en mouvement. Les effets magiques et le ton loufoque permettent de donner du caractère à l’ensemble. Le jeu a une identité visuelle honnête, même si sa réalisation reste modeste.

Le début de l’aventure donne donc une impression plutôt sympathique. Crêpe Master! amuse par son ton, par son idée et par sa manière de transformer une poêle en arme sacrée. La prise en main est immédiate et le jeu ne perd pas de temps à expliquer un univers qui repose avant tout sur son absurdité assumée. Pour une courte session, le titre peut faire sourire et donner envie de soutenir une proposition française atypique.

Notation Verdict 12 20