PSYVARIAR 3 débarque sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC avec un vrai parfum d’arcade à 120 Hz

La série PSYVARIAR signe son retour avec PSYVARIAR 3, disponible dès maintenant en téléchargement sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Il s’agit du premier épisode numéroté de la licence depuis plus de vingt ans, un retour qui accompagne aussi les 25 ans de cette série de shoot’em up verticaux née en arcade au Japon.

Développé par Banana Bytes, déjà connu pour Sophstar, avec Red Art Studios et sous l’égide de SUCCESS, détenteur des droits, PSYVARIAR 3 cherche à conserver l’identité arcade de la franchise tout en l’adaptant aux machines actuelles. Le cœur de l’expérience reste le fameux système de « buzz », cette mécanique qui récompense les joueurs capables de frôler les projectiles ennemis avec précision pour faire grimper le score et renforcer leurs possibilités défensives.

Ce nouvel opus ne se contente pas de reprendre une formule connue. Sept pilotes jouables sont proposés, chacun avec ses propres tirs, capacités, bombes et systèmes de score, afin d’ouvrir la porte à plusieurs approches de jeu. Parmi eux figure aussi Cotton, personnage invité issu de la série Cotton, entièrement jouable avec son vaisseau et ses compétences spécifiques.

L’une des informations importantes concerne la version Nintendo Switch 2. Les possesseurs de la version Nintendo Switch de PSYVARIAR 3 peuvent télécharger gratuitement le pack de mise à niveau PSYVARIAR 3 Nintendo Switch 2 Edition. Cette mise à niveau donne accès à deux modes graphiques distincts, avec un mode Performance visant le 120 images par seconde et un mode Qualité tourné vers une meilleure définition.

En mode TV sur Nintendo Switch 2, le mode Performance permet de jouer en 1080p à 120 images par seconde, tandis que le mode portable propose du 720p à 120 images par seconde. Le mode Qualité passe à la 4K à 60 images par seconde en mode TV et au 1080p à 60 images par seconde en mode portable. Cette optimisation place clairement la version Switch 2 au centre de la communication, surtout pour un shoot’em up où la lisibilité et la fluidité restent essentielles.

La prise en charge du 120 images par seconde ne concerne pas seulement la console de Nintendo. Le communiqué indique aussi une compatibilité avec ce taux de rafraîchissement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à condition d’utiliser un écran compatible. Pour un titre pensé autour de l’esquive millimétrée et du scoring, cette fluidité peut faire une vraie différence dans le confort de jeu.

En parallèle de la sortie numérique, PSYVARIAR 3 bénéficie également d’éditions physiques sur PlayStation 5 en Europe. Une édition Standard est disponible chez plusieurs revendeurs, tandis qu’une édition Deluxe limitée à 500 exemplaires est proposée exclusivement sur la boutique officielle de Red Art Games. Celle-ci contient une copie du jeu, une pochette exclusive avec illustration alternative et un ensemble magnétique.