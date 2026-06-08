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Fable vignette 08 06 2026

Fable introduit sa vilaine, son casting de stars et ses éditions, sa date de sortie précisée

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Source: XBOX

Le retour à Albion devient plus concret que jamais et promet une aventure loin d'être manichéenne des plus excitantes.

Vilain ou héros, quelle différence ?

Après un retour plein de belles promesses en début d'année, Fable avait vu sa date de sortie reportée il y a quelques jours, Matt Booty expliquant que ce changement lui donnerait ainsi les meilleures chances de briller, la fin d'année étant au choix soit très remplie (septembre et octobre) ou un véritable désert (novembre) en raison d'un certain GTA VI.

Nous avions donc rendez-vous au XBOX Games Showcase 2026 pour découvrir un nouvel aperçu de cet Action-RPG signé Playground Games, qui n'a clairement pas déçu, puisqu'il a introduit la méchante de ce nouvel épisode, Isabel, incarnée par la talentueuse Hayley Atwell. Enfin, tout est une question de point de vue, car ce n'est clairement pas ce qu'elle pense...

Un casting talentueux

Le passé tragique de cette héroïne laisse vite place au mépris envers les autres personnages qu'elle considère comme de faux héros et dont nous découvrons au passage le casting sur XBOX Wire, avec pour chacun des détails sur les raisons de les avoir choisis et les traits de caractère de ceux qu'ils incarnent, alors n'hésitez pas à tout lire (en anglais) pour plus de détails. Le montage donne l'occasion de découvrir un vaste aperçu de ce que nous réserve cette aventure, dont des futilités sur lesquelles nous passerons certainement pas mal de temps, n'en déplaise à notre ennemie. La vidéo ne manque d'ailleurs pas d'humour (RIP Jacob ?).

  • Isabel, héroïne de Wraithmarsh - Hayley Atwell.
  • Le héros ou l'héroïne de Briar Hill (l'avatar du joueur) - Ukweli Roach et Lily Nichol.

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  • Humphry, le plus grand héros d'Albion - Matt King.
  • Arden la cordonnière - Susan Wokoma.
  • Dave le géant - Richard Ayoade.

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  • Jenny, héritière de Bloodstone - Natasia Demetriou.
  • Jacob, héritier de Bloodstone - Nathan Foad.
  • Connor, frère adoptif du protagoniste - Kwame Augustine.

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  • La grand-mère du protagoniste - Nina Wadia.
  • Nigel le shérif de Silverbrook - Robert Whitelock.

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Date de sortie et éditions de Fable

Le clou du spectacle, c'est évidemment la révélation de la date de sortie de Fable, désormais fixée au 23 février 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass. Le détail des éditions révèle qu'une extension est même déjà prévue et les fans pourront se procurer un gros collector en y mettant le prix.

Bonus de précommande

  • Costume de poulet (tenue cosmétique).
  • Bouquet de fleurs sauvages (cadeau en jeu).
  • Poulet miniature (cadeau en jeu).
  • Panier de pique-nique avec scones et confiture (cadeau en jeu).

Édition Standard - 69,99 €

  • Une copie de Fable.

Édition Premium - 99,99 €

  • Une copie de Fable.
  • 5 jours d'Accès Anticipé.
  • Pack de contenu Premium : Armure splendide, Armure de bâtard et 9 cadeaux en jeu.
  • Artbook numérique.
  • Bande-son de Fable composée par Jacob Shea.
  • Extension L'Ordre héroïque (prévue après la sortie) - Écrivez le prochain chapitre de votre légende dans Fable : l'Ordre héroïque, une extension narrative (prévue après la sortie du jeu) qui vous emmène à la découverte des secrets ténébreux d'un culte ancestral, caché dans les profondeurs d'Albion et de sa beauté sauvage.

Fable édition Premium 08 06 2026

Édition collector - 199,99 € (Xbox shop)

  • Contenu de l'édition Premium.
  • Statuette de Jack of Blades.
  • Artbook relié à couverture rigide.
  • Steelbook personnalisé.
  • Pin's du sceau de la Guilde.

Fable édition Collector 08 06 2026

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 20,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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Mots-clés
Fable Playground Games Xbox Games Showcase Vidéo Bande-annonce Trailer date de sortie Xbox Game Studios éditions Premium Collector DLC extension L'Ordre héroïque

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