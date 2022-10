CINEMA : Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, presque tout le casting de stars entre en scène pour la 2e bande-annonce

Les spectateurs sont curieux de savoir ce que leur réserve Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, cinquième volet d'une saga cinématographique en dents de scie. La première bande-annonce teaser ne permettait que peu de s'extasier, elle qui se contentait d'introduire les personnages principaux (et celui campé par Zlatan Ibrahimovic) dans des séquences à l'humour assez plat, mais visuellement intéressantes.

Le second teaser trailer est plus riche, lui qui déroule les présentations avec le casting de folie de cette production. Nous retrouvons ainsi (respirez) Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion Cotillard (Cléopâtre), Julie Chen (Princesse Fu Yi), Leanna Chea (Tat Han), José Garcia (Biopix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Bun-Hay Mean (Deng Tsin Qin), Linh-Dan Pham (L’impératrice), Pierre Richard (Panoramix), Philippe Katerine (Assurancetourix Le Barde), Jérôme Commandeur (Abraracourcix Le Chef), Audrey Lamy (Bonemine), Franck Gastambide (Barbe Rouge), Vincent Desagnat (Perfidus), Orelsan (Titanix), Laura Felpin (Carioca), Bigflo (Abdelmalix), Oli (Toufix), Carlito (Cubitus), Mcfly (Radius), Angèle (Falbala) et Zlatan Ibrahimović (Antivirus) dans leur rôle. Tran Vu Tran (Prince Du Deng), Issa Doumbia (Baba), Thomas VDB (Sinus), Marc Fraize (Plexus), Yann Papin (Abribus), M (Remix), Chicandier (Ordralfabetix) et Gérard Darmon (Le Narrateur) seront pour mémoire aussi de la partie.

Les scènes s'enchaînent, mais nous avons tout de même encore l'occasion d'apprécier de beaux plans et des vannes en tout genre, d'un Jules César qui fait le signe de Jul à un Jonathan Cohen fidèle à lui même. Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu débarquera dans les salles de cinéma françaises le 1er février 2023, et d'ici là, vous pouvez vous refaire Astérix et Obélix : Au Service de sa Majesté pour 3,99 € sur Prime Video.