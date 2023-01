CINEMA : Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, coups de poing et coups de cœur dans un nouveau trailer frénétique

Qu'importe sa réception par le public, le début de l'année cinéma sera marqué par la sortie d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Le long-métrage de et avec Guillaume Canet mettant en scène une ribambelle de stars est attendu au tournant après des épisodes passés aux critiques variables, et il se dessine davantage avec une nouvelle bande-annonce, probablement la dernière.

Après un trailer nous donnant un avant-goût du voyage en Chine de nos héros pour aider une impératrice en proie à un coup d'état et à l'arrivée de l'armée de César, ce nouvel aperçu nous permet d'apprécier un florilège de scènes en tout genre. Coups de cœur et coups de poing par Jonathan Cohen, chansonnette poussée par José Garcia, blague sur le véganisme donnée par Gilles Lellouche, apparitions d'Angèle et de Zlatan Ibrahimovic, scènes d'action boostées aux images de synthèse... Il y a à boire et à manger dans cette vidéo, ce qui sera certainement aussi le cas dans le long-métrage complet.

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

La date de sortie d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est toujours fixée au 1er février 2023 en France.

