CINEMA : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, première bande-annonce teaser qui zlatane pour le film de et avec Guillaume Canet

Du mémorable à l'oubliable en passant par le médiocre, la saga cinématographique Astérix nous en fait voir de toutes les couleurs en seulement 4 épisodes. Elle va se poursuivre l'année prochaine avec un cinquième film réalisé par Guillaume Canet, mettant en scène une nouvelle bande d'acteurs pour camper les Gaulois, les Romains et les Chinois dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion Cotillard (Cléopâtre), Julie Chen (Princesse Fu Yi), Leanna Chea (Tat Han), José Garcia (Biopix), Ramzy Bedia (Epidemaïs) et même Zlatan Ibrahimović (Antivirus) apparaissent d'ailleurs tous déjà dans la première bande-annonce du long-métrage. Même si des pointes d'humour (ou en tout cas des répliques qui essayent d'être drôles) se laissent entendre, ce teaser trailer marque davantage par ses scènes d'action et sa photographie ambitieuses, qui pourraient donner davantage de relief à la franchise, si elles sont mieux maîtrisées que dans Astérix aux Jeux olympiques.

Le reste du casting sera pour mémoire composé de Manu Payet (Ri Qi Qi), Bun-Hay Mean (Deng Tsin Qin), Linh-Dan Pham (L’impératrice), Tran Vu Tran (Prince Du Deng), Pierre Richard (Panoramix), Philippe Katerine (Assurancetourix Le Barde), Jérôme Commandeur (Abraracourcix Le Chef), Audrey Lamy (Bonemine), Franck Gastambide (Barbe Rouge), Vincent Desagnat (Perfidus), Orelsan (Titanix), Laura Felpin (Carioca), Issa Doumbia (Baba), Thomas VDB (Sinus), Marc Fraize (Plexus), Bigflo (Abdelmalix), Oli (Toufix), Carlito (Cubitus), Mcfly (Radius), Yann Papin (Abribus), Angèle (Falbala), M (Remix), Chicandier (Ordralfabetix) et Gérard Darmon (Le Narrateur).

Nous sommes en 50 av. J.-C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

La date de sortie de Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est fixée au 1er février 2023 dans les salles de cinéma en France.