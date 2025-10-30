Animal Crossing: New Horizons, sortie sur Switch 2 et grosse mise à jour 3.0 avec du contenu Splatoon et Zelda, la vie insulaire reprend de plus belle !

Animal Crossing bientôt sur Switch 2





La semaine dernière, Nintendo nous surprenait en annonçant une mise à jour gratuite pour Pikmin 4, sans toutefois qu'elle se destine à améliorer l'expérience sur Switch 2. Alors que la communauté Animal Crossing s'attendait à ce qu'un nouveau jeu puisse être annoncé à partir de l'année prochaine pour cette dernière, il faut croire que les plans de la division EAD 2 sont tout autre. En plus du déjà annoncé Splatoon Raiders, c'est une Nintendo Switch 2 Edition de Animal Crossing: New Horizons qui a donc été dévoilée, ainsi qu'une massive mise à jour 3.0 que l'ensemble des joueurs actuels pourra obtenir gratuitement. Plus de quatre ans après la sortie du DLC payant Happy Home Paradise, cela fait plaisir, mais questionne les choix de la firme de Kyoto pour sa nouvelle console.

Les nouveautés exclusives à la NS2 Edition





Meilleure résolution à 30 fps, utilisation du mode Souris des Joy-Con 2 bien pratique pour une telle expérience, jeu en ligne jusqu'à 12 joueurs au lieu de 8, support du GameChat et compatibilité avec CameraPlay, ainsi que l'ajout d'un Mégaphone à l'utilité dérisoire, les nouveautés propres à la Switch 2 seront assez légères.

Nouvel horizon 3.0





Bien plus massif, le contenu gratuit va ajouter un hôtel tenu par la famille d'Amiral (Liliane, Lila et Mamiral), que nous allons aider grâce à nos talents de décorateur à l'instar de Happy Home Paradise. Les tickets obtenus en récompense serviront à acheter des objets à la boutique de souvenir du bâtiment, soit une boucle de jeu qui devrait occuper de nombreuses heures. Il y aura même des consoles Nintendo permettant de jouer à des titres rétro du Nintendo Switch Online en étant abonné. Il sera aussi possible de s'improviser styliste pour les touristes et les visiteurs de l'île, ou de jouer les artisans en fabriquant les objets demandés pour gagner plus de tickets.

De plus, en scannant un amiibo Animal Crossing, les personnages en question viendront passer un séjour dans l'une de nos chambres. Ceux de la licence The Legend of Zelda fourniront quant à eux des tenues et du mobilier qui plairont aux fans, en plus de faire venir Babil et Mineru ! Quant aux figurines Splatoon, elles serviront à faire venir Kala et Mara, dont les looks seront inspirés de Pasquale et Angie des Tridenfer, et il y aura également des objets aux couleurs de la licence.

Notre espace de rangement va lui passer de 5 000 à 9 000 emplacements et pourra servir à stocker de la végétation ! Et si comme nous vous avez délaissé votre espace insulaire depuis bien trop longtemps, les nouveaux services proposés par Resetti devraient vous plaire. Côté Monde des rêves, qui nécessite lui aussi un abonnement NSO, les Rever'îles vont littéralement permettre de concevoir de nouveaux espaces de jeu sans avoir à toucher à notre île principale, avec plusieurs choix de tailles possibles (petite, moyenne ou grande). Enfin, les fans de LEGO vont avoir droit à des éléments de décor en briques, soit un juste retour des choses après la sortie de sets Animal Crossing bien réels.

Date de sortie et tarifs





Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition et la mise à jour 3.0 seront disponibles le 15 janvier 2026, idéal pour bien commencer l'année en restant au chaud à s'occuper de son île. Des visuels des ajouts sont à retrouver en page suivante.

Si vous êtes un nouveau joueur, cette édition sera commercialisée au prix de 64,99 € que ce soit dans le commerce en boîte ou sur l'eShop. Quant aux autres, il suffira de dépenser 4,99 € pour mettre à niveau votre jeu Switch. Oui, c'est moitié moins que le tarif demandé pour les Zelda ou des titres d'éditeurs tiers, allez savoir pourquoi... Compte tenu de ce qui est proposé, devoir payer plus n'aurait rien arrangé à l'image de Nintendo, donc tant mieux.

