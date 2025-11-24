Reanimal : une date de sortie pour le jeu des créateurs de Little Nightmares

Tarsier Studios ne développe plus les Little Nightmares. L'éditeur Bandai Namco a confié à Supermassive Games la conception du troisième volet sorti le mois dernier. Si quelques membres ont quitté le studio pour fonder Section 9 Interactive afin de développer End of Abyss, l'équipe encore en place chez Tarsier Studios planche actuellement sur Reanimal, un jeu d'aventure horrifique et coopératif.

Nous avons revu Reanimal tout récemment à l'occasion du Xbox Partner Preview. Le développeur Tarsier Studios et l'éditeur THQ Nordic ont profité de l'évènement organisé par Microsoft pour annoncer que la date de sortie de Reanimal est fixée au 13 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Les créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II sont de retour, et vous emmènent accomplir un voyage plus terrifiant que jamais. Dans ce jeu coopératif d’aventure et d’horreur, vous incarnez un frère et une sœur qui doivent traverser l’enfer pour secourir leurs amis disparus. En explorant le monde du jeu à bord d’un bateau et sur la terre, vous devrez faire preuve d’intelligence pour survivre et vous entraider pour espérer échapper à l’île infernale et au ténébreux secret qui vous hante.

Une démo du jeu est déjà disponible sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store. Vous pouvez précommander Reanimal à partir de 39,99 € sur Cdiscount, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.