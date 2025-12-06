Xploit.zero transforme votre salon en champ de bataille néon sur Meta Quest 3

AAA Game Studios lève le voile sur Xploit.zero, une expérience de tower defense en réalité mixte où l’utilisateur défend un ordinateur assiégé par des virus agressifs. L’idée repose sur une mise en scène simple. Votre pièce se métamorphose en zone de guerre saturée de néons, un espace où chaque mur devient un front potentiel. Le NeuroGate, unique passerelle vers la réalité, est en péril sous l’assaut d’insectes DDoS rampants et de Malworms volants. Le joueur doit organiser sa défense, poser des tourelles, optimiser les angles de tir et anticiper l’architecture de la pièce pour contenir les vagues successives. Les ennemis terrassés laissent derrière eux des Memory Cores, des cœurs de mémoire qui permettent d’augmenter progressivement la capacité défensive.

L’action ne se limite pas au sol. Des projectiles viraux surgissent par les airs et imposent une vigilance permanente. Il faut surveiller chaque recoin de l’espace physique et frapper d’un geste pour détourner les attaques avant qu’elles n’endommagent les structures. L’expérience mêle ainsi planification et réflexes, avec un rythme qui s’intensifie à mesure que les niveaux prennent de l’ampleur.

Le jeu propose deux modes complémentaires. Countdown impose une progression par étapes dans des niveaux de difficulté croissante. Infinite offre une survie sans limite pour tenter d’inscrire son nom parmi les défenseurs les plus résistants grâce au classement mondial.

Le studio présente ce projet comme une réflexion ludique sur l’évolution technologique. Antonio Marín, CEO et cofondateur d’AAA Game Studios, évoque une inspiration née des avancées scientifiques rapides et de la manière dont nous pourrions un jour interagir directement avec des programmes ou des virus numériques. L’ambition est de mêler spectacle, accessibilité et une interrogation sur notre rapport à ces environnements toujours plus omniprésents.

Xploit.zero sortira sur Meta Quest 3 le 28 janvier 2026 avec un support en anglais.