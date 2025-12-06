Pirates VR: Jolly Roger, l'aventure flibustière débarque sur Meta Quest 3 et 3S fin janvier

Après avoir écumé les mers du PCVR et du PSVR2 Pirates VR Jolly Roger s’apprête à jeter l’ancre sur les casques autonomes de Meta. L’annonce a été faite lors du dernier Upload VR Showcase où Incuvo qui s’est déjà fait remarquer avec Green Hell VR et TRACKED Shoot to Survive a confirmé l’arrivée du titre le 29 janvier. À l’origine développé par Split Light Studio le jeu revient dans une version conçue pour le Quest 3 et le Quest 3S.

Une chasse au trésor immersive

Fruit d’un co-développement entre Split Light Studio et Incuvo cette version autonome reprend les bases du jeu d’aventure en réalité virtuelle pour les adapter à un usage sans fil. L’histoire conduit le joueur sur une île tropicale où repose le trésor légendaire de Davy Jones. L’environnement alterne plages ensoleillées falaises abruptes grottes obscures et épaves abandonnées. Chaque zone abrite des pièges des squelettes maudits et des énigmes qui rythment la progression.



Le gameplay repose sur des interactions physiques qui renforcent l’immersion. Il faut recharger un pistolet à silex manipuler une lanterne pour éclairer les passages sombres ou s’accrocher aux tyroliennes. Le perroquet qui accompagne le joueur apporte une touche d’ironie et guide certains moments de l’aventure.

Optimisé pour le Quest

Andrzej Wychowaniec CEO d’Incuvo souligne que cette sortie est l’occasion de concentrer leur expérience acquise dans les récents projets VR pour façonner une aventure pensée pour l’autonome. Przemysław Turski de Split Light Studio évoque de son côté une collaboration constructive qui a permis de reconstruire et d’optimiser le jeu pour les casques Meta en s’appuyant sur les versions Steam et PlayStation déjà bien établies (lire notre test PCVR ou encore notre test sur PSVR2)

Date de sortie prix et bande annonce

Un nouveau trailer présente plusieurs extraits de gameplay pour cette version Quest.

La sortie est prévue le 29 janvier au prix de 13,99 euros avec une réduction de presque 15 % en précommande ce qui ramène le tarif à 11,99 euros.