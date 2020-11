BON PLAN : Acer rembourse jusqu'à 500 € pour l'achat d'un PC avec un périphérique gaming

Quelques jours avant le Black Friday, Acer lance une nouvelle offre de remboursement sur ses PC et périphériques Nitro et Predator. L'offre est valable pour l'achat combiné d'un PC et d'un périphérique de la marque. À noter que les tapis de souris non RGB ne sont pas considérés comme un périphérique.

Les PC et leurs remboursements :

Pour bénéficier de l'offre, il suffit donc d'acheter un de ces PC ainsi qu'un périphérique gaming Nitro ou Predator entre le 20 novembre et le 25 décembre 2020. Il faut ensuite scanner la facture d'achat ainsi que le code-barres présent sur l'emballage, se connecter sur le site fr-deals.acer.com puis remplir le formulaire d’inscription en ligne. Saisir le numéro de série du produit Acer puis télécharger la facture d’achat et le code-barres du produit. Si l’inscription en ligne respecte les conditions de l’offre, un e-mail de confirmation sera adressé sous 4 semaines et le remboursement sera effectué dans les 4 semaines après réception de l'e-mail.

