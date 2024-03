Stellar Blade : une démo annoncée, elle arrive très vite !

Le mois prochain, Sony Interactive Entertainment et Shift Up lanceront Stellar Blade, un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne qui fait beaucoup parler de lui, surtout pour l'apparence et les animations sexualisées de son héroïne. Mais il y a quand même un gameplay et un scénario derrière tout cela, les joueurs pourront les découvrir très prochainement :

Les studios annoncent en effet une démo de Stellar Blade, qui sera disponible dès le 29 mars prochain, exclusivement sur PlayStation 5 évidemment. Kim Hyng Tae, directeur du jeu, a pris la parole sur le blog PlayStation pour détailler cette version d'essai, qui ne spoilera pas grand-chose de l'intrigue :

L’action se déroulera au tout début du jeu. Vous incarnerez EVE, membre du 7ème escadron aéroporté envoyée sur Terre pour reprendre la planète aux Naytibas, et vous pourrez jouer jusqu’au premier boss. Le premier niveau inclut un didacticiel qui vous enseignera les techniques de combat de base pendant que vous explorerez Eidos 7, une ville humaine ravagée par la guerre désormais infestée de Naytibas. Ce segment vous donnera un avant-goût des mécaniques de jeu qui vous suivront tout au long de l’intrigue. Nous avons également préparé une petite surprise pour les joueurs qui parviendront à terminer le premier niveau… Profitez des retours haptiques de la manette sans fil DualSense et vivez des combats en 60 IPS parfaitement fluides ! Le jeu possède d’innombrables qualités qui se savourent manette en main. Les joueurs qui termineront la démo pourront commencer le jeu à partir du dernier point de contrôle lors de sa sortie le 26 avril. Pour cela, il vous faudra conserver les données sauvegardées sur votre console PS5.

Shift Up précise que la démo de Stellar Blade comprendra la même localisation que la version finale, avec des voix et textes en coréen ou en français notamment. La date de sortie de Stellar Blade est fixée au 26 avril 2024 sur PS5, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.