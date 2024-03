PREVIEW Stellar Blade : une folie à venir sur PS5

Sensualité et volupté





Stellar Blade est une production SHIFT UP qui arrive en exclusivité sur PlayStation 5. En attendant la venue de cette nouvelle aventure, nous avons pu poser nos mains sur une version d’essai qui a de quoi émoustiller. En effet, et pour la première fois, nous avons eu droit à un vrai aperçu du gameplay et de l’univers. De quoi faire saliver ? Ne tournons pas autour du pot, la réponse est « oui ».

Electrique, brutal et sauvage.

La partie visuelle est vraiment excellente. Nous sommes plongés dans un monde apocalyptique où nous devons trucider quelques créatures étranges, un brin macabre. Le jeu est soigné, les textures sont nettes et les animations sont impeccables ; seules quelques expressions faciales sont à revoir, mais globalement, ça passe. Concernant la direction artistique, nos mirettes se posent sur un univers s’inspirant de diverses licences. La première qui vient en tête, Bayonetta... Et pour cause, il y a une certaine volupté et sensualité qui se dégage du titre, malgré la violence et le gore à l’image ; tout comme la belle sorcière de PlatinumGames. Ensuite, la tenue ressemble à une Plugsuit d’Evangelion, puisqu’elle s’adapte aux formes de notre protagoniste et possède des caractéristiques particulières. Pour finir, l’aspect « cyber » / « robotique » / « mécanique » nous fait penser à Ghost in the Shell. Vous l’aurez compris, les inspirations sont nombreuses pour donner naissance à une nouvelle production attrayante.

Stellar Blade, c’est quoi concrètement ? Dans l’âme, c’est un Beat’em All. Nous suivons un couloir où nous pouvons, de temps à autre, explorer des petits endroits, tout en massacrant des créatures en tout genre. Sur notre route, nous récupérons de la monnaie, mais aussi différents ustensiles qui permettent de booster les compétences de notre héroïne dans des zones de repos. C’est éclectique, brutale et sauvage. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à la franchise Bayonetta, puisque cela reprend le même type de gameplay, à savoir la possibilité d’exécuter diverses offensives dévastatrices, de contre-attaquer ou encore d’esquiver (au bon moment) pour surprendre l’adversaire et lui infliger un maximum de dégâts. Sans surprise, les commandes changent au fil de l’aventure puisque nous pouvons débloquer de nouvelles capacités via des arbres de compétence.

Plus nous progressons, plus nous devons une véritable machine de guerre ayant la possibilité d’amorcer des coups féroces et vigoureux. Un pur délice. En ce qui concerne l’exploration, Eve peut escalader des parois, nager, plonger, ou encore sprinter, elle use d’un petit mécha qui lui permet de scanner une zone afin de trouver des objets, mais aussi de repérer des ennemis cachés ; les petits garnements… Sont-ils difficiles à battre ? Disons qu’il faut comprendre leurs mouvements, éplucher leurs assauts, et une fois assimilé, il suffit de s’adapter à l’ennemi pour le trucider. Nous avons également affronté un boss qui paraît facile de prime abord, mais qui évolue au fil du combat ; donnant un brin de fil à retordre. Bref, la difficulté est bien dosée, impossible de s’ennuyer.

Du côté de la bande-son, nos esgourdes ont pu se délecter de douces mélopées, très girly à l’image de l’héroïne. Les notes s’accélèrent lorsque l’action devient intense, c’est un plaisir à écouter. En outre, nous avons mis le jeu dans la langue de Molière, pour le moment, nous sommes plus que convaincus. Les comédiens français ont fait de l’excellent travail, les intonations sont parfaites, c’est au poil pour nous immerger comme il se doit ; adieu les sous-titres !

Nos premières impressions : Vivement !



Après ces quelques minutes passées avec Stellar Blade, nous n’avons qu’une hâte, c’est d’y retourner. Et pour cause, l’univers totalement décalé et assumé a su nous convaincre sans difficulté. Maintenant, bien que nous soyons sous le charme de la ravissante Eve, nous avons quelques craintes concernant la suite. De la monotonie à venir ? La progression sera-t-elle la même tout au long de cette nouvelle expérience, ou y aura-t-il des phases intenses et variées pour marquer les esprits et éviter l’ennui ? En attendant, le studio a su capter notre attention, vivement !

