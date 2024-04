Stellar Blade : une excellente nouvelle pour l'exclu PS5

À la fin du mois, le studio coréen Shift Up lancera Stellar Blade, un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne exclusif aux PlayStation 5 de Sony. Un titre très attendu par de nombreux joueurs, qui promet un gameplay dynamique et des graphismes à la pointe de la technologie.

Shit Up annonce cette semaine une très bonne nouvelle, Stellar Blade est gold ! Le développement est terminé, l'équipe prend d'ailleurs la pose en photo pour fêter ça. Le jeu sera bien disponible le 26 avril prochain sur PS5, plus de retard possible. Les développeurs vont quand même poursuivre le travail, le directeur Kim Hyung-Tae a déjà annoncé qu'un patch day one sera proposé au lancement pour rajouter des fonctionnalités et optimiser l'expérience de jeu.

En attendant la sortie du jeu à la fin du mois du mois sur PS5, vous pouvez précommander Stellar Blade contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

