Animal Crossing: New Horizons, faisons un point sur l’édition Switch 2 et sur la grosse mise à jour gratuite

Une édition optimisée pour la Nintendo Switch 2





Oui, comme nous le savons déjà, Animal Crossing: New Horizons va avoir droit à une Nintendo Switch 2 Edition qui sera disponible cette semaine, dès le 15 janvier 2026 ; en parallèle d’une mise à jour gratuite destinée à tous les joueurs, sur Switch comme sur Switch 2. Cette nouvelle édition permet de retrouver l’expérience emblématique de la série avec une définition supérieure, tout en conservant l’esprit de détente et de personnalisation qui a fait le succès du jeu. Les joueurs peuvent continuer à façonner leur île, décorer leur intérieur, explorer les environs et interagir avec les habitants, dans des conditions techniques améliorées.

Nouvelles fonctionnalités et options en ligne étendues





La version Nintendo Switch 2 introduit plusieurs nouveautés, dont des commandes en mode souris via les manettes Joy-Con 2 pour la décoration, une meilleure résolution (4K quand même) la création de motifs personnalisés et la gestion des messages du panneau d’annonces. Un nouvel objet fait également son apparition, le mégaphone, qui permet d’appeler les habitants de l’île grâce au microphone intégré de la console. Côté multijoueur, les fonctionnalités en ligne sont renforcées, avec des sessions pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément si chacun possède une édition Switch 2, ainsi qu’un mode sans fil local pour 8 joueurs. La prise en charge de GameChat et de CameraPlay permet également d’afficher les réactions des participants à l’écran lorsqu’une caméra USB compatible est connectée.

Une mise à jour gratuite riche en contenu





En complément de cette édition, une mise à jour logicielle gratuite sera déployée le jour de la sortie. Elle introduit notamment un nouvel hôtel tenu par la famille Amiral, où les joueurs peuvent créer des chambres à thème, proposer des tenues aux visiteurs, fabriquer et envoyer des objets, et obtenir des tickets échangeables contre des objets exclusifs. Les abonnés à Nintendo Switch Online peuvent inviter leurs amis sur leurs Rever’îles, des îles de rêve entièrement personnalisables. D’autres ajouts viennent enrichir l’expérience, comme le Déblayage Express Resetti pour réorganiser rapidement son île, des collaborations incluant des consoles Nintendo, des objets LEGO, ainsi que la compatibilité avec certains amiibo issus des séries The Legend of Zelda et Splatoon.

Rendez-vous donc dans quelques heures pour découvrir toutes ces nouveautés ! En attendant vous pouvez admirer quelques images en page deux de cet article.

