Animal Crossing: New Horizons, un bug dérangeant découvert dans le DLC Happy Home Designer, une solution pour l'éviter en attendant le patch

Les bugs gênants sont rares dans les jeux Nintendo, et l'éditeur fait tout pour que sa communauté évite d'en rencontrer. Quand certains joueurs ont eu un souci empêchant de progresser dans Metroid Dread, il a ainsi donné une technique pour l'éviter en attendant un patch. Il fait aujourd'hui de même pour Animal Crossing: New Horizons, qui vient d'accueillir l'extension Happy Home Paradise et la mise à jour 2.0.0.

Si vous faites partie des acheteurs du DLC, attention ! Si vous demandez à un résident de votre île de rénover sa maison alors que l'accès est ouvert à l'aéroport, quand vous êtes en ligne ou en mode local sans fil, cela déclenche une série de bugs dérangeants pour la suite de votre partie. Il suffit à priori de redémarrer votre session pour qu'ils disparaissent : la rénovation effectuée sera prise en compte seulement le lendemain et le problème ne se répète vraisemblablement pas si vous recommencez cette opération. Mais en attendant une mise à jour corrective à venir courant novembre, il vous est malgré tout fortement déconseillé de réaliser cette action précise.

Nous avons connaissance d'une erreur dans le jeu Animal Crossing: New Horizons qui cause des problèmes en jeu lorsque vous effectuez exactement la séquence suivante. Si vous avez téléchargé le DLC Happy Home Paradise et débloqué la capacité de rénover la maison des résidents sur votre île en parlant à Tom Nook au bureau des résidents, vous pourriez rencontrer des problèmes si vous demandez à un résident de rénover sa maison alors que l'accès est ouvert à l'aéroport. Dans les cas suivants, l'erreur ne se produit pas et vous pourrez jouer sans problème : Si l'accès est ouvert à l'aéroport, mais vous n'avez pas parlé à Tom Nook de rénover la maison d'un résident ;

Si vous avez parlé à Tom Nook de rénover la maison d'un résident alors que l'accès est fermé à l'aéroport ;

Note : les maisons de vacances dans le contenu téléchargeable Happy Home Paradise peuvent être rénovées sans que cela ne pose de problème. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Si l'erreur se produit, suivez les étapes suivantes. Instructions Mettez un terme à votre session de jeu, quittez le jeu et lancez-le à nouveau. Si vous rencontrez ce problème, cela n'aura aucun impact sur les autres joueurs en visite sur votre île, ni sur les données de sauvegarde du jeu telles que l'île ou les résidents. Note : les changements opérés lorsque vous rénovez la maison d'un résident de votre île seront répercutés le lendemain. Si vous proposez à nouveau vos services, la maison pourra être rénovée sans aucun problème. Comment éviter ce problème Lorsque vous jouez en ligne ou en mode local sans fil, ne proposez pas à un résident de votre île de rénover sa maison tant que l'accès est ouvert à l'aéroport. Nous travaillons actuellement sur une mise à jour du logiciel pour corriger cette erreur. Cette mise à jour sera disponible dans le courant du mois de novembre 2021.

À part ça, Animal Crossing: New Horizons est toujours disponible à partir de 44,49 € sur Amazon.fr.