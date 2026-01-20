Stellar Blade 2 : la suite nous emmènerait en Chine, première image et indices brûlants ?

Une suite déjà bien lancée en coulisses





Après le succès retentissant de Stellar Blade en 2024, la confirmation d’une suite par Shift Up n’a surpris personne. Le studio travaille activement sur ce nouvel épisode, même si les détails officiels restent encore rares. Dernièrement, un simple visuel publié sur les réseaux sociaux a pourtant mis le feu aux poudres... Un décor urbain en ruines, dominé par d’immenses immeubles, laissant à peine deviner le sol en contrebas.

Cap sur une Chine post-apocalyptique ?





Très vite, la communauté a reconnu une ressemblance frappante avec Chongqing, mégapole chinoise célèbre pour ses gratte-ciel vertigineux et ses paysages urbains futuristes. Shift Up a confirmé que cette ville avait bien inspiré ce concept art. Tout indique donc que Stellar Blade 2 pourrait nous emmener dans une version post-apocalyptique de la Chine, un cadre aussi spectaculaire que cohérent avec l’univers du jeu. Reste à savoir s’il s’agira du décor principal ou d’une simple étape dans un voyage plus vaste.

Un choix stratégique pour la prochaine aventure d’Eve





Entre l’engouement actuel pour les jeux se déroulant en Asie et le potentiel visuel énorme de ce type de décor, le choix de ce nouvel environnement paraît tout sauf anodin. Shift Up semble vouloir frapper fort avec une ambiance inédite, tout en capitalisant sur la dynamique actuelle du marché. Une chose est sûre, avec ce premier aperçu et un développement désormais confirmé, Stellar Blade 2 commence déjà à faire monter la température. Nous suivrons de très près les prochaines révélations...

