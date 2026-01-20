Life is Strange: Reunion, la conclusion de la saga de Max et Chloe officialisée et elle arrive très vite !

En début de mois, le PEGI faisait fuiter la fiche d'un certain Life is Strange: Reunion, nous promettant un nouveau jeu où Max Caulfield et Chloe Price se retrouverait, nous laissant forcément avec des questions en ce qui concerne la chronologie et les choix conservés provenant des précédents épisodes. Il y a quelques jours, Square Enix nous a donné rendez-vous ce mardi soir afin de découvrir un projet inédit, accompagné d'un teaser dans lequel les deux jeunes femmes apparaissaient vraisemblablement. Il n'aura même pas fallu attendre la présentation pour tout savoir de Life is Strange: Reunion, puisque Xbox Wire a publié son article une heure en avance...

Une réunion qui ne se fera pas attendre





Pour commencer, la principale information est que Life is Strange: Reunion sera disponible dès le 26 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store). Deck Nine Games a donc décidé de « donner la conclusion qu'elles méritent » à Max et Chloe au travers de ce jeu, qualifié de « final excitant » de leur saga, qui mettra fin définitivement à leur histoire. Une partie de la communauté ne sera certainement pas d'accord avec cela, compte tenu des évènements du premier LiS qui ne nécessitaient pas de suite en premier lieu, mais attendons de voir ce que les développeurs ont en stock.

Les premiers détails de LiS: Reunion (attention spoilers)





Le retour de Chloe pourrait ainsi être dû aux pouvoirs que Max a acquis dans Life is Strange: Double Exposure, c'est-à-dire de pouvoir changer de timeline, qu'elle a ensuite perdu en les fusionnant, regagnant alors le pouvoir de rembobiner le temps. Nous pourrons l'utiliser pour défaire une conversation et révéler un mensonge, aider l'un de ses étudiants ou échapper au danger. Mose sera là pour l'aider avec cette capacité défiant les lois de la physique, alors qu'elle va évoluer en permettant de plonger dans le passé d'un polaroïd et y rester, ce que Max va découvrir en échappant à un incendie.

Mais ce n'est pas tout, car cette fois, les deux jeunes femmes seront les co-héroïnes de cette aventure se déroulant à l'université de Caledon, proposant deux visions du monde. Désormais la manager du groupe Drugstore Makeup, Chloe pourra comme dans Before the Storm répondre lors de conversations faisant office de duels verbaux. Ne faisant pas partie de l'université, elle pourra se rendre dans des endroits non accessibles à Max et demander ce qu'elle n'oserait pas.

Nous choisirons comment faire évoluer leur relation et il est bien précisé que parmi les choix, celui de la mort de Chloe à Arcadia Bay sera présent, de même que le statut de leurs liens (amicaux ou romantiques). Enfin, il est précisé que Safi, Amanda et Vinh seront également de retour. Pour le reste, wait & see.

Mise à jour : vous trouverez ci-dessous la première bande-annonce de Life is Strange: Reunion. Lors de la présentation, les actrices Hannah Telle (Max) et Rhianna DeVries (Chloe) ont donc dévoilé les premières informations concernant le jeu, cette dernière étant donc de retour en VO. Dommage pour les fans de Ashly Burch. Une séquence a donc été montrée, dans laquelle le choix de la mort ou non de Chloe avait été effectué et où la vague explication commune est donc cette fusion des deux chronologies du précédent jeu... Un sacré deus ex machina au service du fan service.

Chloe Price était la personne la plus chère aux yeux de Max Caulfield... l'avoir perdue est son plus grand regret. Mais voici que Chloe arrive à l'université Caledon. Hantée par des visions et d'impossibles souvenirs, Chloe est venue chercher de l'aide auprès de Max. Mais celle-ci a sa propre crise à gérer : dans trois jours, un terrible incendie détruira le campus. Le pouvoir de Max lui a fait gagner du temps, mais elle ne pourra pas empêcher la catastrophe à elle seule. L'incendie va contraindre Max et Chloe à faire des choix déchirants. Pourront-elles se créer un avenir ensemble... avant que tout ne soit réduit en cendres ?

Évidemment, l'éditeur ne va pas se priver de décliner Life is Strange: Reunion en différentes éditions, proposant même un bonus bien nostalgique aux acheteurs. Vous trouverez des visuels en page suivante.

Bonus de précommande Pack de tenues classiques pour Max et Chloe pour tout achat d'une version numérique avant le 5 mai 2026.

Life is Strange: Reunion - Édition Standard - 49,99 € (39,99 € sur PC via Steam) Jeu complet. Life is Strange: Reunion - Édition Deluxe - 59,99 € (49,99 € sur PC via Steam) Jeu complet, accompagné des éléments suivants :

Mini bande originale numérique ;



Artbook numérique ;



Bande dessinée numérique ;



Documentaire exclusif sur les coulisses du jeu avec les comédiennes de doublage Hannah Telle (Max) et Rhianna DeVries (Chloe). Pack double de Life is Strange: Reunion - 69,99 € (59,99 € sur PC via Steam) Life is Strange: Reunion - Édition standard.

Life is Strange: Double Exposure - Édition standard. Les personnes qui précommandent le pack double auront immédiatement accès à Life is Strange: Double Exposure.

Life is Strange: Reunion - Édition collector - 119,99 € (109,99 € sur PC via Steam) (uniquement sur la boutique de Square Enix) Jeu complet, accompagné des éléments suivants :

Coffret de produits et étui collector agrémentés d'illustrations exclusives d'Ilya Kuvshinov ;



12 superbes chansons tirées du jeu et pressées sur un 33 tours EcoRecord orange ;



Poster double-face de Drugstore Makeup (61 cm x 30,5 cm environ) ;



Couvre-plateau en feutrine Rembobiner ;



Trois médiators double-face personnalisés, avec six dessins originaux ;



Trois cartes illustrées Polaroid mettant Max et Chloe à l'honneur.

Si vous souhaitez jouer à l'ensemble des anciens jeux de la saga, dont les deux premiers mettant en scène Max et Chloe, ils sont regroupés dans la Life is Strange Collection, toujours disponible à 69,90 € chez Leclerc.