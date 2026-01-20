PS5 : ces jeux qui ont explosé les compteurs de téléchargements en 2025

Une année dominée par les géants du jeu vidéo





La firme japonaise vient de lever le voile sur le Top des téléchargements PS5 de 2025 en Europe, et le moins que nous puissions dire, c’est que les joueurs ont fait confiance aux valeurs sûres. En tête du classement, EA SPORTS FC 26 confirme la domination éternelle du football virtuel, suivi de très près par l’indétrônable Grand Theft Auto V, toujours aussi populaire malgré les années qui passent. Derrière, EA SPORTS FC 25 et Forza Horizon 5 complètent un quatuor qui mélange sport et open world à grande vitesse.

Entre licences cultes et nouvelles ambitions





Le reste du classement illustre parfaitement la richesse du catalogue PS5 en 2025. Battlefield 6, Minecraft et Call of Duty: Black Ops 7 rappellent que le multijoueur et l’action restent des piliers solides. Mais certaines nouveautés tirent aussi leur épingle du jeu. Assassin’s Creed Shadows s’impose comme l’un des gros succès narratifs de l’année, tandis que ARC Raiders, Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yôtei témoignent de l’appétit des joueurs pour des expériences plus originales. Sans oublier des valeurs familiales et coopératives comme It Takes Two ou Split Fiction, toujours très appréciées.

EA SPORTS FC 26 Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 25 Forza Horizon 5 Battlefield 6 Minecraft Call of Duty: Black Ops 7 Assassin’s Creed Shadows ARC Raiders Clair Obscur: Expedition 33 Ghost of Yōtei Split Fiction Hogwarts Legacy UFC 5 Call of Duty: Black Ops 6 It Takes Two Ready or Not The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered REMATCH F1 25





Un reflet fidèle des envies des joueurs européens





Ce top 20 offre une photographie très parlante des tendances sur PS5 en Europe. Nous y retrouvons un savant mélange de sport, d’action, de licences cultes et de créations plus audacieuses. La longévité de certains titres impressionne, tandis que l’arrivée de nouvelles licences confirme le dynamisme du catalogue. En 2025, les joueurs européens ont clairement privilégié la variété, entre grands spectacles et expériences plus intimistes. Et à ce rythme-là, 2026 promet déjà quelques jolis bouleversements dans les prochains classements.

