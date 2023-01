Steam : voici les jeux qui ont rapporté gros en 2022

À chaque début d'année, Valve fait le point sur les jeux qui ont rapporté le plus d'argent sur Steam l'année précédente. La firme démarre donc 2023 avec son habituelle sélection des titres qui ont généré le plus de chiffre d'affaires du 1er janvier au 18 décembre 2023, avec douze jeux dans la catégorie Platine :

Valve ne donne encore une fois aucun chiffre de ventes, et ce Top 12 est complètement aléatoire, mais nous retrouvons dans le lot Elden Ring, Naraka: Bladepoint, Monster Hunter Rise, Call of Duty: Modern Warfare II ou encore Dying Light 2: Stay Human du côté des jeux premium, ainsi qu'un tas de free-to-play comme Lost Ark, Yu-Gi-Oh! Master Duel, PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive et Destiny 2. Le classement se poursuit avec les catégories Or, Argent et Bronze, c'est à découvrir sur Steam.

Pour rappel, Valve dévoilera dans quelques heures les grands vainqueurs des Steam Awards 2022, vous avez jusqu'à ce soir pour voter. Vous pouvez retrouver de nombreux jeux Steam en promotion sur Gamesplanet.