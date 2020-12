Steam dévoile les jeux qui ont rapporté le plus d'argent en 2020

Comme à chaque fin d'année, Steam partage la liste des titres qui se sont le mieux vendus ces 12 derniers mois, en termes de revenus. Il serait donc logique de penser que les AAA affichés à 59,99 € soient en tête, mais il y a quand même des surprises dans ce top de l'année 2020, avec notamment un titre vendu à 3,99 € !

Eh oui, impossible cette année de passer à côté d'Among Us, jeu indépendant sorti en 2018, mais mis en lumière cet été grâce à des streameurs et qui rassemble encore aujourd'hui un paquet de joueurs. Le titre côtoie d'autres incontournables comme PUBG, Fall Guys: Ultimate Knockout, GTA V, Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption II, DOOM Eternal ou encore le très récent Cyberpunk 2077. Le classement des titres ayant obtenu le rang Platine, en termes de chiffres d'affaires, est à découvrir en image ci-dessus.

Steam met également en avant d'autres catégories, avec les nouveautés (Fall Guys, FIFA 21), les plus populaires (PUBG, Among Us), les titres ayant quitté l'Early Access (Golf With Your Friends, DJMax Respect V), les jeux en réalité virtuelle (Half-Life: Alyx, The Elder Scrolls: Skyrim VR) ou encore les titres se jouant à la manette (Persona 4 Golden, Destiny 2), tous les classements sont à découvrir sur la plateforme de Valve. Vous pouvez acheter un PC gaming sur Amazon.fr.