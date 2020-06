Resident Evil : les jeux changent de nom sur Steam, pour un affichage plus simple

Vous le savez sans doute, mais au Japon, la franchise Resident Evil s'appelle Biohazard, le nom a été changé en Occident à cause d'un groupe de musique portant déjà ce nom. Sauf que sur Steam, il n'existait qu'un seul jeu pour tout le monde, Capcom devait donc s'adapter et cela donnait des titres vraiment lourds, comme « RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2, Resident Evil™ 5/ Biohazard 5® » ou encore « Resident Evil / biohazard HD REMASTER ». Dans la bibliothèque, ça fait tache.

Sauf que Capcom a visiblement voulu uniformiser les titres de ses jeux, qui ont presque tous été renommés sur Steam, pour un affichage plus clair et cohérent. Désormais, les joueurs ont dans leur bibliothèque Resident Evil 2, Resident Evil 5 ou Resident Evil, qui est bien le remake HD du premier volet. Bon, « RESIDENT EVIL RESISTANCE » fait encore quant à lui de la résistance, justement, avec un titre uniquement en majuscules, mais il y a du progrès, et si tous les studios pouvaient faire de même, la bibliothèque Steam serait plus jolie, n'est-ce pas, « PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS », « MURDERED: SOUL SUSPECT », « LEGO® The Lord of the Rings™ » et « PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION » ?

Pour rappel, la franchise Resident Evil était en promotion sur Steam ces derniers jours, et d'après certaines rumeurs, le prochain jeu de la licence serait dévoilé très prochainement, avec Resident Evil VIIIage (RE8) ou un remake de Resident Evil 4. Suspense...

