Life is Strange : Square Enix donne rendez-vous pour la révélation du prochain jeu

Un nouveau jeu Life is Strange confirmé





La semaine dernière, le PEGI faisait fuiter un certain Life is Strange: Reunion, un jeu qui ferait apparemment revenir Chloe Price aux côtés de Max Caulfield, le tout sur le campus de l'université de Caledon ayant déjà servi de théâtre à Life Is Strange: Double Exposure. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de savoir si tout cela est juste, puisque Square Enix a annoncé ce jeudi que la licence fera bel et bien son retour en 2026 !

Les rumeurs ont parfois un fond de vérité... rejoignez-nous pour la présentation du nouveau jeu Life is Strange le 20 janvier à 19h, en direct ici : [https://t.co/gTWnR6P8AQ] (en anglais), puis en VOSTFR dans la soirée sur notre chaîne YouTube. pic.twitter.com/SADdQqt0Na — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) January 15, 2026

Un teasing peu étonnant





La vidéo d'annonce nous montre deux personnages que les fans n'ont pas eu de mal à identifier. À priori, nous avons tout d'abord Max avec une veste verte, la coupe de cheveux et le bas du visage correspondant clairement. Et ce serait donc Chloe juste après, reconnue à sa manière de se mouvoir, portant un tee-shirt et un blouson noirs assez punk rock, qui montre fièrement son dos où apparaît un aigle brodé. De plus, son avant-bras droit est noirci, correspondant à son illustration dans Life is Strange 2 où son tatouage a partiellement été recouvert. Enfin, et il faut vraiment avoir l'œil, nous apercevons ses cheveux, qui semblent être verts.

Une présentation datée





Nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 20 janvier à 19h00 pour découvrir ce nouveau jeu. Vous pourrez suivre la révélation via le flux vidéo ci-dessous. Le teasing de l'éditeur mentionne que « Les rumeurs ont parfois un fond de vérité... ». Est-ce que l'équipe marketing aurait pu volontairement provoquer le leak et y inclure de fausses informations ou s'agit-il d'une thématique propre à ce nouvel épisode ?

Si vous souhaitez découvrir tous les jeux de la licence, Life is Strange Collection est vendu 64,99 € chez Cdiscount.