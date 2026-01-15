Life is Strange : Square Enix donne rendez-vous pour la révélation du prochain jeu

Life is Strange : Square Enix donne rendez-vous pour la révélation du prochain jeupar Alexandre S.
C'est désormais officiel, un nouveau projet Life is Strange est en chemin, teasé avant son imminente révélation.
Un nouveau jeu Life is Strange confirmé
La semaine dernière, le PEGI faisait fuiter un certain Life is Strange: Reunion, un jeu qui ferait apparemment revenir Chloe Price aux côtés de Max Caulfield, le tout sur le campus de l'université de Caledon ayant déjà servi de théâtre à Life Is Strange: Double Exposure. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de savoir si tout cela est juste, puisque Square Enix a annoncé ce jeudi que la licence fera bel et bien son retour en 2026 !
Les rumeurs ont parfois un fond de vérité... rejoignez-nous pour la présentation du nouveau jeu Life is Strange le 20 janvier à 19h, en direct ici : (en anglais), puis en VOSTFR dans la soirée sur notre chaîne YouTube.— SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) January 15, 2026
Un teasing peu étonnant
La vidéo d'annonce nous montre deux personnages que les fans n'ont pas eu de mal à identifier. À priori, nous avons tout d'abord Max avec une veste verte, la coupe de cheveux et le bas du visage correspondant clairement. Et ce serait donc Chloe juste après, reconnue à sa manière de se mouvoir, portant un tee-shirt et un blouson noirs assez punk rock, qui montre fièrement son dos où apparaît un aigle brodé. De plus, son avant-bras droit est noirci, correspondant à son illustration dans Life is Strange 2 où son tatouage a partiellement été recouvert. Enfin, et il faut vraiment avoir l'œil, nous apercevons ses cheveux, qui semblent être verts.
Une présentation datée
Nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 20 janvier à 19h00 pour découvrir ce nouveau jeu. Vous pourrez suivre la révélation via le flux vidéo ci-dessous. Le teasing de l'éditeur mentionne que « Les rumeurs ont parfois un fond de vérité... ». Est-ce que l'équipe marketing aurait pu volontairement provoquer le leak et y inclure de fausses informations ou s'agit-il d'une thématique propre à ce nouvel épisode ?
