Sonic Racing: CrossWorlds, enfin une date de sortie pour la version physique Switch 2 !

Une date fixée pour l’édition Switch 2





SEGA officialise la date de sortie de la version physique de Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch 2. Ne tournons pas autour du pot, cette édition sera disponible en magasins à partir du jeudi 26 mars 2026. Proposée au prix de 69,99 €, elle inclura le jeu de base dans son intégralité directement sur la cartouche, sans téléchargement supplémentaire requis ; champagne ! Une annonce attendue par les joueurs souhaitant compléter leur collection ou privilégier le format physique sur la nouvelle console de Nintendo.

Un jeu déjà disponible sur de nombreuses plateformes





Sonic Racing: CrossWorlds est d’ores et déjà accessible en versions dématérialisée et physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC, aussi à 69,99 €. Du côté des consoles de Big N., le jeu est également disponible sur Nintendo Switch (classique, OLED et Lite), dans les 59,99 €. Et pour rappel, la version Switch 2 peut aussi être achetée dès maintenant en version numérique, au prix de 69,99 €.

Une offre complète pour accompagner la Switch 2





Avec cette annonce, SEGA complète son dispositif autour de Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch 2 en proposant une édition physique intégrale, alignée sur le positionnement tarifaire des versions nouvelle génération. Nous retenons surtout la confirmation d’une sortie en boîte incluant l’ensemble du contenu sur cartouche, venant renforcer l’offre du jeu sur la nouvelle console et offrant davantage de choix aux joueurs selon leur support et leur mode de consommation préféré.

Si vous hésitez encore, sachez qu’une version d’essai peut être téléchargée depuis l’eShop.

Lire aussi : TEST Sonic Racing: CrossWorlds, quand le hérisson bleu défie Mario Kart