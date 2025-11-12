Sonic Racing: CrossWorlds, une date de sortie pour le DLC Bob l'éponge, d'autres nouveautés arrivent

Lors de la conférence State of Play de Sony au Japon, SEGA a sorti une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu complet du très attendu contenu Season Pass à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds dans les mois à venir. Les fans pourront incarner des personnages connus, issus de l’univers de SEGA et au-delà, comme Bob l’éponge, NiGHTS, Tangle et Whisper de la série Sonic the Hedgehog ou encore Super Monkey Ball. Dès la semaine prochaine, les fans pourront s’affronter pour la première place avec Bob l’éponge et Patrick dans un circuit inspiré par Bikini Bottom !

Voici les informations supplémentaires sur le contenu du Season Pass à venir :

Bob l’éponge

Date de sortie : jeudi 20 novembre 2025 à 02h00 (heure française).

: jeudi 20 novembre 2025 à 02h00 (heure française). Contenu inclus :

: les personnages jouables Bob l’éponge et Patrick ;



Le véhicule Patty Wagon ;



Un circuit inspiré par Bikini Bottom ;



Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l’éponge ;



6 emotes par personnage.

NiGHTS

Fenêtre de sortie : décembre 2025.

: décembre 2025. Contenu inclus :

: Le personnage jouable NiGHTS ;



Le véhicule Dream Sleeper.

Super Monkey Ball

Fenêtre de sortie : janvier 2026.

: janvier 2026. Contenu inclus :

: Le personnage jouable AiAi ;



Le véhicule Banana Cruiser.

Sonic the Hedgehog IDW

Fenêtre de sortie : février 2026.

: février 2026. Contenu inclus :

: Les personnages jouables Tangle et Whisper.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. La version Switch 2 sortira au début du mois prochain. Vous pouvez acheter le jeu de course à 40,28 € chez Leclerc.

Lire aussi : TEST Sonic Racing: CrossWorlds, quand le hérisson bleu défie Mario Kart