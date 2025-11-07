Actualité Switch
Sonic Racing: CrossWorlds, la version Switch 2 dévoile sa date de sortie

Source: Communiqué de SEGA

SEGA annonce la date de sortie de la version numérique de Sonic Racing: CrossWorlds – Édition Nintendo Switch 2.

SEGA a annoncé que l’édition Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible en version numérique le jeudi 4 décembre 2025. Les utilisateurs de Nintendo Switch 2 pourront défier Sonic et ses amis sur les circuits pour remporter la première place ! L’édition Nintendo Switch 2 sera disponible en version numérique au prix de 69,99 €. Le pack de mise à niveau de l’édition Nintendo Switch 2 sera aussi disponible pour 10,00 € pour les détenteurs de Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch 1, le contenu et la progression étant transférables via la mise à niveau.

À partir du jeudi 4 décembre 2025 et jusqu’au jeudi 11 décembre 2025, vous pourrez bénéficier d’une remise de lancement pour le pack de mise à niveau au prix de 5,00 €. L’édition Nintendo Switch 2 sera disponible en version numérique à partir du jeudi 4 décembre, et en version physique début 2026. Pour plus d’informations, consultez les informations ci-dessous :

Prix :

  • Standard numérique – 69,99 €.

Date de sortie :

  • Standard numérique – Jeudi 4 décembre 2025 ;
  • Standard physique – Début 2026.

La cartouche de la version physique comprendra le jeu de base complet.

Sonic Racing: CrossWorlds – Pack de mise à niveau de l’édition Nintendo Switch :

  • Une mise à niveau payante de 10,00 € sera proposée aux utilisatrices et utilisateurs de Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite.
    • À partir de 17h00 PT le 3 décembre 2025 (4/12/25 à 02h00 heure française) et jusqu’à 17h00 PT le 10 décembre 2025 (11/12/25 à 02h00 heure française), vous pourrez bénéficier d’une remise de lancement pour le pack de mise à niveau au prix de 5,00 €.
    • La mise à niveau payante permet d’exporter le contenu et la progression sur la Nintendo Switch 2.

Vous pouvez retrouver Sonic Racing: CrossWorlds à 40,28 € chez Leclerc.

